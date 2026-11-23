Den en gång hyllade tyske finansmannen Lars Windhorst flyttade från Schweiz till Dubai för att komma undan sina fordringsägare. Det slår överdomstolen i Zug fast. Kvar i Schweiz finns indrivningskrav på sammanlagt 519 miljoner schweizerfranc.
Finansunderbarnet flydde till Dubai – lämnar krav på 519 miljoner
Det var på 1990-talet som Lars Windhorst blev känd som Tysklands affärsmässiga ”Wunderkind”. I dag beskrivs han i stället som en betalningsflykting.
Enligt NZZ am Sonntag har Windhorst efterlämnat schweiziska indrivningsfordringar, så kallade Betreibungen, på 519 miljoner franc. Det motsvarar runt 560 miljoner euro.
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Uppgifterna kommer från en bedömning från överdomstolen i Zug. Rättsportalen Gotham City i Genève var först med att offentliggöra fordringarna.
Flytten till Dubai
Domstolen kommer fram till att Windhorst lämnade Zug för Dubai för att undkomma sina fordringsägare. Domstolen har också beslutat om utmätning av hans tillgångar.
Enligt den tyska sajten Ran, som hänvisar till schweiziska Tippinpoint, gäller det 36 indrivningsärenden sedan 2021. Windhorst bodde i Schweiz mellan 2020 och 2026 och lämnade landet under våren i år.
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Utmätningen har beslutats på hans senaste schweiziska adress, trots flytten.
Enligt samma uppgifter har kantonens migrationsmyndighet anklagat Windhorst för att medvetet låta skulder i Schweiz vara obetalda. Myndigheten menar också att han vilselett fordringsägare och myndigheter med falska löften. Hans uppehållstillstånd har därför dragits in.
Konkurs för bolaget i Zug
Även Windhorsts bolag har drabbats. I mitten av september försattes investmentbolaget Tennor International i Zug i konkurs, rapporterade Cash med hänvisning till Sonntagszeitung. Konkursen utlöstes av en obetald fordran på 14,5 miljoner franc från det monegaskiska bolaget Heritage Travel and Tourism.
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Redan i maj ändrade styrelseordföranden i Tennor International sin officiella hemvist i handelsregistret från Zug till Dubai.
Tennor International hade enligt flera medier blivit navet i Windhorsts investeringar. Bolaget ska också ha tagit över tillgångar från Tennor Holding, som nederländska myndigheter förklarade insolvent i juni 2025.
Från Hertha till La Perla
Windhorsts Tennorgrupp har gjort stora investeringar med hjälp av lån på flera miljarder dollar. Flera av satsningarna har misslyckats, bland annat i underklädesmärket La Perla och i fotbollsklubben Hertha BSC.
År 2019 gick Windhorst in i Hertha med 374 miljoner euro. Målet var att göra den till en ”Big City Club”. Satsningen slutade i kaos, och klubben spelar i dag i andra divisionen, 2. Bundesliga.
Rättsprocesser på flera kontinenter
Problemen i Schweiz är långt ifrån de enda. I januari slog en domstol i London fast att Windhorst var skyldig en mäklare mer än 519 miljoner dollar, rapporterade Law360. Enligt domstolen hade han medgett skulden men inte betalat.
I februari stämdes han dessutom i USA, där han anklagas för att inte ha betalat tillbaka skulder från en obligationsaffär med ett finansbolag i Dubai, enligt Bloomberg.
Windhorst grundade sitt första bolag, Windhorst Electronics, som 16-åring.