Det var på 1990-talet som Lars Windhorst blev känd som Tysklands affärsmässiga ”Wunderkind”. I dag beskrivs han i stället som en betalningsflykting.

Enligt NZZ am Sonntag har Windhorst efterlämnat schweiziska indrivningsfordringar, så kallade Betreibungen, på 519 miljoner franc. Det motsvarar runt 560 miljoner euro.

Läs även: Cum-ex-härvans huvudfigur betalar av skulden – på 1 000 år. Realtid

Uppgifterna kommer från en bedömning från överdomstolen i Zug. Rättsportalen Gotham City i Genève var först med att offentliggöra fordringarna.

Flytten till Dubai

Domstolen kommer fram till att Windhorst lämnade Zug för Dubai för att undkomma sina fordringsägare. Domstolen har också beslutat om utmätning av hans tillgångar.

Enligt den tyska sajten Ran, som hänvisar till schweiziska Tippinpoint, gäller det 36 indrivningsärenden sedan 2021. Windhorst bodde i Schweiz mellan 2020 och 2026 och lämnade landet under våren i år.

Missa inte: Bankrådgivare tog 425 miljoner – nu stämmer banken kunden. Dagens PS

ANNONS

Utmätningen har beslutats på hans senaste schweiziska adress, trots flytten.

Enligt samma uppgifter har kantonens migrationsmyndighet anklagat Windhorst för att medvetet låta skulder i Schweiz vara obetalda. Myndigheten menar också att han vilselett fordringsägare och myndigheter med falska löften. Hans uppehållstillstånd har därför dragits in.