En domstol i Seoul avslog under torsdagen en talan från 88 Teslaägare som krävt återbetalning för tillvalet Full Self-Driving (FSD). Bilägarna hävdade att Tesla inte levererat den självkörning som utlovats.
Domstol: Teslas “självkörning” lovade aldrig självkörning
Det är Seoul Central District Court som går på Teslas linje, rapporterar Reuters. Enligt domstolen utlovade FSD-paketet aldrig helt självkörande bilar utan mänsklig inblandning. Tesla har dessutom redan levererat delar av de funktioner som ingår i paketet.
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Målet har beskrivits som det första i världen där en domstol formellt prövar krav på återbetalning för Teslas FSD-tillval, enligt den sydkoreanska tidningen Asia Economy.
Köpte tillvalet för flera år sedan
Bilägarna köpte sina bilar med FSD mellan 2019 och 2022 och lämnade in stämningen i december 2024, enligt sydkoreanska SBS. Målet har prövats av domstolens 30:e civilavdelning med Kim Seok-beom som ordförande.
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I stämningen skrev ägarna att Tesla Korea i mer än åtta år, sedan försäljningen inleddes runt mars 2017, inte lyckats införa FSD i Sydkorea, enligt Reuters.
Domstolen: ägarna tolkade fel
Domstolen avvisade ägarnas tolkning av FSD som ett system för helt självständig körning, så kallad nivå 5. Teslas skyldighet att leverera fler funktioner var enligt domen beroende av teknisk utveckling och myndighetsgodkännanden. Det borde köparna ha känt till, eftersom det framgick att vissa funktioner kunde dröja länge.
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Förseningar som beror på regelverk i Sydkorea eller utomlands kan Tesla inte heller lastas för, enligt domstolen.
Rätten konstaterade också att Tesla levererat Autopilot och Enhanced Autopilot. En nyligen genomförd mjukvaruuppdatering har dessutom gett äldre bilar med datorn Hardware 3 trafikljus- och skyltigenkänning samt körning i stadsmiljö.
Att ägarna inte fått exakt samma FSD-version som bilar med den nyare Hardware 4 räknas inte som avtalsbrott, enligt SBS.
Tesla har inte kommenterat domen.
Fler tvister väntar
Teslas juridiska strider om självkörning är långt ifrån över. I Kina har tio Teslaägare gått samman i en stämning där de kräver tillbaka pengarna för FSD. De vill dessutom ha skadestånd motsvarande tre gånger priset för tillvalet eller för hela bilen.
I USA stoppade en federal appellationsdomstol tidigare i oktober Teslaägare i Kalifornien från att driva grupptalan om att bolaget vilselett köpare om FSD. Själva stämningen är dock ännu inte avgjord.
Elon Musk har i åratal lovat helt självkörande Teslor, men den nivån har ännu inte nåtts. Samtidigt lägger bolaget allt mer pengar på AI och självkörning, vilket Realtid tidigare rapporterat om. Tesla-ledningen har själv beskrivit 2026 som det tuffaste året någonsin för de anställda.
Sverige väntar fortfarande
I Europa är systemet godkänt i åtta EU-länder, bland annat Nederländerna och Danmark, enligt Högsta Växeln. På Teslas svenska sajt marknadsförs funktionen numera som Tesla Assisterad körning, med tydligt besked om att den används under förarens övervakning.
Transportstyrelsen har gett Tesla tillstånd att testa systemet med utbildade förare på utvalda sträckor, men allmän användning är ännu inte tillåten. Myndigheten bedömer att en bredare lansering kan ske tidigast våren eller sommaren 2027, förutsatt att EU säger ja.
Vägen dit har varit krokig. Dagens PS har tidigare skrivit om motståndet inom EU, och enligt Högsta Växeln har en väntad omröstning skjutits upp till tidigast december.