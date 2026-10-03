Tesla reser sig – efter två år av nedgång kommer vändningen

Europa ger Tesla nytt momentum

En viktig del av förbättringen kommer från Europa. Efter en kraftig nedgång under fjolåret har Teslas registreringar börjat återhämta sig på flera av de stora marknaderna.

ANNONS

Under tredje kvartalet ökade registreringarna tydligt i bland annat Frankrike och Danmark. Även september visade bredare uppgångar på den europeiska marknaden.

Reuters pekar på flera möjliga förklaringar till utvecklingen. Statliga incitament spelar en roll, samtidigt som jämförelsen med fjolåret blivit lättare efter den då svaga försäljningen. Även efterfrågan på elbilar har stärkts på flera håll.

Enligt den europeiska branschorganisationen ACEA ökade Teslas registreringar i EU med omkring två tredjedelar under januari–augusti jämfört med samma period i fjol.

Läs mer: Kina tar över elbilsmarknaden: ”Helt enkelt bättre”. Realtid

Prognoserna skrivs upp

De starka leveranssiffrorna har fått analytiker att höja sina prognoser för helåret. Konsensus pekar nu mot 1,82 miljoner levererade fordon under 2026, upp från 1,65 miljoner i juni.

Samtidigt försöker Elon Musk flytta Teslas långsiktiga fokus bortom den traditionella bilförsäljningen. Artificiell intelligens, självkörande teknik och robotaxis har blivit centrala delar av bolagets framtidsberättelse.

Tesla hoppas också att den gradvisa lanseringen av Full Self-Driving, FSD, i Europa ska ge verksamheten ytterligare skjuts. Systemet är nu godkänt i åtta europeiska länder.

ANNONS

Robotaxisatsningen fortsätter samtidigt att byggas ut i USA. I Texas och Florida kör Teslas robotaxis utan säkerhetsförare i bilen. I Austin har bolaget dessutom börjat använda den specialbyggda Cybercab i sin befintliga robotaxitjänst.

Läs också: Musks förarlösa taxi har börjat rulla på vägarna i Texas. Realtid

Nästa besked kommer i oktober

För investerarna blir nästa stora hållpunkt Teslas kvartalsrapport den 21 oktober. Då kommer bolaget att redovisa resultatet för tredje kvartalet och ge en bredare bild av utvecklingen i verksamheten.

Den starka leveranssiffran har redan höjt förväntningarna. Frågan är nu om Tesla kan bygga vidare på återhämtningen – och faktiskt avsluta året med en ökning av de totala leveranserna.

Läs också: Hård konkurrens väntar för Teslas självkörande taxi. Realtid