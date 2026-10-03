Tesla överraskar marknaden med starkare leveranser än väntat. Efter två år av fallande försäljning pekar den senaste kvartalssiffran på att Elon Musks elbilsbolag kan vara på väg tillbaka till tillväxt.
Tesla reser sig – efter två år av nedgång kommer vändningen
Tesla ser ut att vara på väg tillbaka till tillväxt. Elbilstillverkaren levererade betydligt fler bilar än väntat under årets tredje kvartal, vilket ger bolaget ett starkare utgångsläge inför årets sista månader.
Slog prognosen med nästan 30 000 bilar
Tesla levererade 486 532 fordon under juli till september. Analytikerna hade i snitt räknat med 456 896 bilar, enligt Visible Alpha.
Det innebär att bolaget, enligt Reuters rapportering, överträffade prognosen med 29 636 fordon. Samtidigt innebär siffran att Tesla nu har goda möjligheter att undvika ett tredje år i rad med minskade årsleveranser.
För att överträffa fjolårets totala leveranser behöver Tesla leverera ytterligare 311 448 bilar under årets sista kvartal. Det är färre fordon än bolaget levererade under något enskilt kvartal sedan mitten av 2022.
Marknaden tog emot beskedet positivt. Tesla-aktien steg mer än 5 procent i den inledande handeln på fredagen.
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Europa ger Tesla nytt momentum
En viktig del av förbättringen kommer från Europa. Efter en kraftig nedgång under fjolåret har Teslas registreringar börjat återhämta sig på flera av de stora marknaderna.
Under tredje kvartalet ökade registreringarna tydligt i bland annat Frankrike och Danmark. Även september visade bredare uppgångar på den europeiska marknaden.
Reuters pekar på flera möjliga förklaringar till utvecklingen. Statliga incitament spelar en roll, samtidigt som jämförelsen med fjolåret blivit lättare efter den då svaga försäljningen. Även efterfrågan på elbilar har stärkts på flera håll.
Enligt den europeiska branschorganisationen ACEA ökade Teslas registreringar i EU med omkring två tredjedelar under januari–augusti jämfört med samma period i fjol.
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Prognoserna skrivs upp
De starka leveranssiffrorna har fått analytiker att höja sina prognoser för helåret. Konsensus pekar nu mot 1,82 miljoner levererade fordon under 2026, upp från 1,65 miljoner i juni.
Samtidigt försöker Elon Musk flytta Teslas långsiktiga fokus bortom den traditionella bilförsäljningen. Artificiell intelligens, självkörande teknik och robotaxis har blivit centrala delar av bolagets framtidsberättelse.
Tesla hoppas också att den gradvisa lanseringen av Full Self-Driving, FSD, i Europa ska ge verksamheten ytterligare skjuts. Systemet är nu godkänt i åtta europeiska länder.
Robotaxisatsningen fortsätter samtidigt att byggas ut i USA. I Texas och Florida kör Teslas robotaxis utan säkerhetsförare i bilen. I Austin har bolaget dessutom börjat använda den specialbyggda Cybercab i sin befintliga robotaxitjänst.
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Nästa besked kommer i oktober
För investerarna blir nästa stora hållpunkt Teslas kvartalsrapport den 21 oktober. Då kommer bolaget att redovisa resultatet för tredje kvartalet och ge en bredare bild av utvecklingen i verksamheten.
Den starka leveranssiffran har redan höjt förväntningarna. Frågan är nu om Tesla kan bygga vidare på återhämtningen – och faktiskt avsluta året med en ökning av de totala leveranserna.
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