Beskedet till Tesla-anställda: Nästa år blir det tuffaste någonsin

Vill lansera i flera städer

ANNONS

Företaget siktar på att ha Robotaxi-verksamhet igång i mellan åtta och tio amerikanska storstäder redan mot slutet av 2025.

Planen är att mer än tusen självkörande fordon ska vara i drift innan årets slut. Samtidigt ska Optimus gå in i produktionsfas under andra halvan av 2026, enligt Webpronews.

Målet på sikt är att bygga upp en produktionskapacitet på omkring en miljon enheter årligen, även om Tesla medger att det kommer att ta tid.

Kan bli dollarbiljonär

De två programmen är inte bara tekniska utmaningar, utan också ekonomiskt avgörande för Elon Musk själv.

Tesla-aktieägarna har nyligen godkänt ett omfattande ersättningspaket som kopplar Musks framtida belöningar till framgången för just Robotaxi– och Optimus-satsningarna.

Lyckas projekten kan vd:n bli världens första dollarbiljonär.

Arbetar nattetid

ANNONS

Efter flera ledningsförändringar inom Optimus-divisionen har Elluswamy tagit en mer framträdande roll och styr nu båda AI-projekten.

Teamet arbetar enligt uppgift med samma kamerabaserade teknik som används i Teslas självkörningssystem, och både Autopilot- och Optimus-grupperna träffar Musk personligen varje vecka – ofta långt in på natten.

Riskerar att bli dyrt

För Tesla innebär nästa år en avgörande prövning: att omsätta åratal av forskning i konkreta produkter som fungerar i stor skala.

Lyckas företaget leverera enligt planerna kan 2026 bli året då Tesla tar steget från elbilstillverkare till ett fullfjädrat AI-bolag.

Misslyckas man riskerar däremot satsningarna att bli de mest kostsamma i bolagets historia.

Läs mer: Akut läkarbrist i Ryssland – tvingas införa sovjetisk lag. Dagens PS