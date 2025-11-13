Realtid
Beskedet till Tesla-anställda: Nästa år blir det tuffaste någonsin

tesla
Elon Musk vill ta Tesla till nya nivåer, och det kommer att kräva ett hårt arbete, enligt cheferna. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Elon Musk vill satsa allt på att ligga i framkant av AI-utvecklingen. Det har fått Tesla-ledningen att ge ett barskt besked till sina anställda.

Tesla förbereder sig för sitt mest krävande år hittills.

Enligt uppgifter till Business Insider ställde sig företagets AI-chef Ashok Elluswamy upp och höll ett brandtal inför nästa år.

I det ska han ha informerat personalen om att 2026 väntas bli ”det tuffaste året någonsin” för företagets anställda.

Flera stora lanseringar

Under ett internt stormöte med medarbetare från Teslas Autopilot- och Optimus-team presenterades ambitiösa tidsplaner för två av koncernens mest centrala satsningar.

Det handlar dels om den kommersiella lanseringen av Robotaxi-tjänsten, dels om produktionsstarten för den mänskligt formade roboten Optimus.

Båda projekten är centrala delar av Elon Musks vision om att göra Tesla till en ledande aktör inom artificiell intelligens och automation.

Vill lansera i flera städer

Företaget siktar på att ha Robotaxi-verksamhet igång i mellan åtta och tio amerikanska storstäder redan mot slutet av 2025.

Planen är att mer än tusen självkörande fordon ska vara i drift innan årets slut. Samtidigt ska Optimus gå in i produktionsfas under andra halvan av 2026, enligt Webpronews.

Målet på sikt är att bygga upp en produktionskapacitet på omkring en miljon enheter årligen, även om Tesla medger att det kommer att ta tid.

Kan bli dollarbiljonär

De två programmen är inte bara tekniska utmaningar, utan också ekonomiskt avgörande för Elon Musk själv.

Tesla-aktieägarna har nyligen godkänt ett omfattande ersättningspaket som kopplar Musks framtida belöningar till framgången för just Robotaxi– och Optimus-satsningarna.

Lyckas projekten kan vd:n bli världens första dollarbiljonär.

Arbetar nattetid

Efter flera ledningsförändringar inom Optimus-divisionen har Elluswamy tagit en mer framträdande roll och styr nu båda AI-projekten.

Teamet arbetar enligt uppgift med samma kamerabaserade teknik som används i Teslas självkörningssystem, och både Autopilot- och Optimus-grupperna träffar Musk personligen varje vecka – ofta långt in på natten.

Riskerar att bli dyrt

För Tesla innebär nästa år en avgörande prövning: att omsätta åratal av forskning i konkreta produkter som fungerar i stor skala.

Lyckas företaget leverera enligt planerna kan 2026 bli året då Tesla tar steget från elbilstillverkare till ett fullfjädrat AI-bolag.

Misslyckas man riskerar däremot satsningarna att bli de mest kostsamma i bolagets historia.

