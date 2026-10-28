Wall Streets advokatjätte Weil i fritt fall – konkursjurist anlitad

Krisen på den amerikanska advokatbyrån Weil, Gotshal & Manges har tagit en dramatisk vändning. Byråns ledningsgrupp satt i möte hela söndagen och fortsatte samtalen på måndagen, rapporterar WSJ.

En person i ledningen har dessutom vänt sig till rekonstruktionsjurister på en annan byrå för att få råd om vad som händer om läget fortsätter att försämras, enligt tidningens källor.

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Enligt Financial Times arbetar Weil med Brian Resnick, en av de tyngsta konkursjuristerna på konkurrenten Davis Polk. Bland alternativen finns en fusion i sista minuten, en bantad fristående byrå eller en avveckling. Weil intervjuar också finansiella konsultfirmor som ska gå igenom räkenskaperna, skriver FT.

Även Davis Polks ordförande Neil Barr finns med i teamet, uppger Bloomberg Law.

Fusionen sprack

Davis Polk företrädde Weil i fusionssamtalen med Willkie Farr & Gallagher, som kollapsade förra veckan. Sedan dess har oron för byråns överlevnad ökat kraftigt.

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Delägare inom flera praktikområden skickar nu frenetiskt cv:n till konkurrenter som Sidley Austin, White & Case och Simpson Thacher, enligt WSJ. Minst fyra ytterligare tunga delägare är på väg bort, flera av dem från byråns egen ledningsgrupp. Processadvokaten Drew Tulumello går enligt Bloomberg Law till just Davis Polk.

Redan i september rapporterade WSJ att Michael Aiello, som ledde Weils bolagsrättsliga avdelning med över 600 jurister, går till Cravath tillsammans med flera M&A-delägare. Enligt City AM har omkring 40 av Weils delägare globalt lämnat byrån under året.