Weil, Gotshal & Manges byggde sitt rykte på att lotsa bolag genom konkurser som Lehman Brothers, General Motors och Enron. Nu tar den anrika Wall Street-byrån själv hjälp av en rekonstruktionsexpert, och en avveckling finns bland alternativen.
Wall Streets advokatjätte Weil i fritt fall – konkursjurist anlitad
Krisen på den amerikanska advokatbyrån Weil, Gotshal & Manges har tagit en dramatisk vändning. Byråns ledningsgrupp satt i möte hela söndagen och fortsatte samtalen på måndagen, rapporterar WSJ.
En person i ledningen har dessutom vänt sig till rekonstruktionsjurister på en annan byrå för att få råd om vad som händer om läget fortsätter att försämras, enligt tidningens källor.
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Enligt Financial Times arbetar Weil med Brian Resnick, en av de tyngsta konkursjuristerna på konkurrenten Davis Polk. Bland alternativen finns en fusion i sista minuten, en bantad fristående byrå eller en avveckling. Weil intervjuar också finansiella konsultfirmor som ska gå igenom räkenskaperna, skriver FT.
Även Davis Polks ordförande Neil Barr finns med i teamet, uppger Bloomberg Law.
Fusionen sprack
Davis Polk företrädde Weil i fusionssamtalen med Willkie Farr & Gallagher, som kollapsade förra veckan. Sedan dess har oron för byråns överlevnad ökat kraftigt.
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Delägare inom flera praktikområden skickar nu frenetiskt cv:n till konkurrenter som Sidley Austin, White & Case och Simpson Thacher, enligt WSJ. Minst fyra ytterligare tunga delägare är på väg bort, flera av dem från byråns egen ledningsgrupp. Processadvokaten Drew Tulumello går enligt Bloomberg Law till just Davis Polk.
Redan i september rapporterade WSJ att Michael Aiello, som ledde Weils bolagsrättsliga avdelning med över 600 jurister, går till Cravath tillsammans med flera M&A-delägare. Enligt City AM har omkring 40 av Weils delägare globalt lämnat byrån under året.
Tilltänkta ledaren backade
Private equity-delägaren Ramona Nee, som tidigare i år valdes att efterträda Barry Wolf som byråns högsta chef, meddelade redan i september att hon inte tar över, uppger WSJ. Hon har inga omedelbara planer på att lämna, men flera konkurrenter vill värva henne och hennes team.
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Avgörande kan också bli Matt Barr, global chef för Weils rekonstruktionsavdelning. Han uppvaktas av andra byråer men har sagt till kollegorna att han inte planerar att lämna, enligt WSJ. Om både Barr och Nee går med sina team kan det bli ett avgörande slag mot byrån, bedömer branschkällor som tidningen talat med.
Miljardintäkter och dyr hyra
Vändningen är anmärkningsvärd. I fjol omsatte Weil 2,1 miljarder dollar, motsvarande runt 20 miljarder kronor, och vinsten per delägare med ägarandel låg på över 5,6 miljoner dollar, enligt American Lawyer.
Men byrån har också tunga åtaganden. Weil hyr omkring 380 000 kvadratfot, drygt 35 000 kvadratmeter, i General Motors Building mittemot Central Park på Manhattan, enligt CoStar Group. De senaste dagarna har byrån gått igenom sina hyresåtaganden, uppger en källa till WSJ.
Weil grundades 1931 och var en av de första elitbyråerna att bygga upp en rekonstruktionsverksamhet. Nu riskerar byrån själv att hamna i samma situation som klienterna.
Fler advokatjättar i kris
Weil är inte ensam bland storbyråerna om att brottas med ekonomin. I måndags rapporterade Realtid att spanska Pérez-Llorca anlitat McKinsey efter en skuldtyngd expansion och söker upp till 100 miljoner euro för att refinansiera skulderna.
Weils problem har också spridit sig till Europa. Förra veckan skrev Realtid om hur delägare inom private equity i London lämnar byrån för konkurrenter.