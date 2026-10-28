Den saudifinansierade golfligan LIV Golf befinner sig i amerikansk företagsrekonstruktion efter investeringar på över fem miljarder dollar. Nu visar domstolshandlingar hur mycket de inblandade advokatbyråerna tar betalt.
Golfligan kollapsade – advokaterna tar 30 000 kronor i timmen
Rekonstruktionen av LIV Golf har blivit en guldgruva för amerikanska storbyråer. De dyraste juristerna i ärendet fakturerar drygt 30 000 kronor i timmen.
Nu har även ligans borgenärer anlitat egna advokater. Kommittén som företräder de oprioriterade borgenärerna har valt Willkie Farr & Gallagher, enligt Reuters. Kommittén består bland annat av medieföretag och andra leverantörer. Den övervägde fyra byråer innan valet föll på New York-byrån.
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Willkies delägare och seniora rådgivare tar mellan 2 350 och 3 100 dollar i timmen, cirka 21 900 till 28 800 kronor. Biträdande jurister och övriga advokater debiterar mellan 995 och 2 075 dollar. Teamet leds av Brett Miller, som är medansvarig för byråns rekonstruktionsavdelning. Willkie ska arbeta tillsammans med Fox Rothschild.
Toppdelägaren tar 30 000 kronor
Det högsta timpriset i ärendet har ändå LIV:s egen byrå, Gibson, Dunn & Crutcher. Dess delägare tar mellan 2 090 och 3 240 dollar i timmen. Scott Greenberg, som leder byråns rekonstruktionsverksamhet, debiterar 3 240 dollar i timmen. Det motsvarar drygt 30 000 kronor.
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Enligt Gibson Dunn ligger priserna något under byråns ordinarie taxa. Byrån ger dessutom 20 procents rabatt på den totala fakturan.
Bara i september fakturerade Gibson Dunn LIV för mer än 1,6 miljoner dollar, cirka 15 miljoner kronor. Den Londonbaserade delägaren Christopher Howard hade det högsta timpriset i den fakturan, 3 150 dollar.
Totalt fick byrån drygt 7,1 miljoner dollar för arbete under de 90 dagarna före ansökan om rekonstruktion, enligt Bloomberg Law. Det motsvarar omkring 66 miljoner kronor.
Ett dussin byråer
Minst tolv advokatbyråer är engagerade i ärendet. Biträdande ombudet Cole Schotz tar upp till 2 000 dollar i timmen. Kobre & Kim, som företräder en kommitté inom LIV:s styrelse, debiterar upp till 2 750 dollar.
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Statsfonden PIF företräds av White & Case och Pryor Cashman, och riskkapitalbolaget BC Partners anlitar bland andra Paul Weiss. Även flera spelare har egna ombud. Weil, Gotshal & Manges företräder Bryson DeChambeaus bolag och Baker McKenzie biträder Sergio Garcias.
Timpriser över 3 000 dollar blir allt vanligare bland amerikanska storbyråer, skriver Reuters. Susman Godfrey tar 4 000 dollar i timmen för sina mest framstående delägare. Som jämförelse låg Weil-delägarnas taxa i SAS rekonstruktion strax över 2 000 dollar, och de totala rådgivarkostnaderna passerade 465 miljoner kronor, som Realtid har rapporterat.
Skulder på upp till en miljard dollar
PIF har investerat över fem miljarder dollar i LIV sedan starten 2022. I april meddelade fonden att stödet skulle upphöra efter säsongen 2026. Ligan ansökte om rekonstruktion den 8 september. Skulderna uppgavs då till mellan 500 miljoner och en miljard dollar.
Den största borgenären var spanske stjärnan Jon Rahm, med 7,5 miljoner dollar, enligt ESPN. Planen är att spelarna ska omvandla sina obetalda ersättningar till en majoritetsägd andel i den nya ligan.
Samtidigt har ledningen fått bra betalt. Vd Scott O’Neil fick 6,375 miljoner dollar för att stanna kvar, enligt AP. Dagens PS har tidigare skrivit om de 155 miljoner kronor i chefsbonusar som LIV betalade före ansökan. Ligan hoppas nu också på hjälp från Donald Trump.