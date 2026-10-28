Golfligan kollapsade – advokaterna tar 30 000 kronor i timmen

Rekonstruktionen av LIV Golf har blivit en guldgruva för amerikanska storbyråer. De dyraste juristerna i ärendet fakturerar drygt 30 000 kronor i timmen.

Nu har även ligans borgenärer anlitat egna advokater. Kommittén som företräder de oprioriterade borgenärerna har valt Willkie Farr & Gallagher, enligt Reuters. Kommittén består bland annat av medieföretag och andra leverantörer. Den övervägde fyra byråer innan valet föll på New York-byrån.

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Willkies delägare och seniora rådgivare tar mellan 2 350 och 3 100 dollar i timmen, cirka 21 900 till 28 800 kronor. Biträdande jurister och övriga advokater debiterar mellan 995 och 2 075 dollar. Teamet leds av Brett Miller, som är medansvarig för byråns rekonstruktionsavdelning. Willkie ska arbeta tillsammans med Fox Rothschild.

Toppdelägaren tar 30 000 kronor

Det högsta timpriset i ärendet har ändå LIV:s egen byrå, Gibson, Dunn & Crutcher. Dess delägare tar mellan 2 090 och 3 240 dollar i timmen. Scott Greenberg, som leder byråns rekonstruktionsverksamhet, debiterar 3 240 dollar i timmen. Det motsvarar drygt 30 000 kronor.

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Enligt Gibson Dunn ligger priserna något under byråns ordinarie taxa. Byrån ger dessutom 20 procents rabatt på den totala fakturan.

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Bara i september fakturerade Gibson Dunn LIV för mer än 1,6 miljoner dollar, cirka 15 miljoner kronor. Den Londonbaserade delägaren Christopher Howard hade det högsta timpriset i den fakturan, 3 150 dollar.

Totalt fick byrån drygt 7,1 miljoner dollar för arbete under de 90 dagarna före ansökan om rekonstruktion, enligt Bloomberg Law. Det motsvarar omkring 66 miljoner kronor.