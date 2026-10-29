Byrån som skötte Lehmans konkurs läggs ned – efter 95 år

Raset gick snabbt

Fallet har gått fort. I september lämnade bolagsrättschefen Michael Aiello, en av USA:s mest namnkunniga M&A-jurister, för Cravath, Swaine & Moore och tog med sig fem delägare.

Private equity-delägaren Christopher Machera gick till Paul Weiss, två M&A-delägare i London till Sullivan & Cromwell och fler till Simpson Thacher & Bartlett.

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Fusionssamtalen med Willkie Farr & Gallagher sprack förra veckan. Dessutom har Ramona Nee, som i mars utsågs att efterträda Barry Wolf som byråns högsta chef, tackat nej till posten.

Så sent som i november i fjol valde Weil in 17 nya delägare med tillträde den 1 januari i år, enligt ett pressmeddelande från byrån.

Jämförs med Dewey

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Weil är nästan lika stor som Dewey & LeBoeuf, som hade över 1 300 jurister när den bildades genom en fusion 2007. Dewey kollapsade 2012 efter en ström av avhopp, hög skuldsättning och tunga åtaganden mot nuvarande och pensionerade delägare.

Parallellerna slutar inte där. Aiello återvände till Weil 2007 från Dewey Ballantine, en byrå han också lämnade mitt i dess fusionsproblem, påpekar Above the Law.

En viktig skillnad är att Weil saknar lån, enligt WSJ:s uppgifter som återges av Inc. Däremot har byrån tunga hyresåtaganden, bland annat för huvudkontoret i General Motors Building på Manhattan.

Lönekriget slår till

Bakom fallet finns ett hårdnande kamp om stjärnadvokaterna. Storbyråerna lockar allt oftare med aggressiva lönepaket för att värva delägare inom private equity, M&A och processer. Det gör även anrika byråer sårbara när de tyngsta delägarna går och andra börjar leta utgångar, skriver Reuters.

Weil omsatte drygt 2 miljarder dollar i fjol, runt 20 miljarder kronor. Vinsten per delägare med ägarandel låg på omkring 5,4 miljoner dollar enligt American Lawyer, ungefär hälften av nivån hos Kirkland & Ellis och Wachtell Lipton.

Andra storbyråer har räddat sig genom fusioner. Cadwalader, New Yorks äldsta advokatbyrå, gick i år samman med Hogan Lovells, och Shearman & Sterling fusionerades 2024 med brittiska Allen & Overy.

Weil är inte ensam om problemen. Nyligen rapporterade Realtid att spanska Pérez-Llorca tagit in McKinsey efter en skuldtyngd expansion.

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