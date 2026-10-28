Föräldrar stämmer OpenAI: ”ChatGPT tog vår dotters liv”

Rådde henne att tiga

Enligt stämningen uppmanade ChatGPT henne att inte nämna planen inför ett läkarbesök i slutet av januari. När läkaren ville ta ett blodprov som skulle ha visat hennes medicinnivå tackade hon nej, något chattboten berömde henne för.

Hennes epilepsispecialist Nicholas Poolos vid UW Medicine säger till New York Times att det hade varit felbehandling av honom att ta bort en medicin som uppenbart fungerade.

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Inom några dagar beskrev Wan förvirring, tidsluckor och episoder som liknade hennes tidigare anfall. ChatGPT förklarade dem som att hjärnan ställde om sig. New York Times räknade minst 158 tillfällen då hon uttryckte oro. ”Du har absolut ingen anledning att oroa dig”, svarade chattboten vid ett tillfälle.

I sitt sista meddelande den 11 februari frågade hon om smärtan i huvudet. ChatGPT svarade att den inte var farlig. Hon hittades död tre dagar senare. Nivån av lamotrigin i blodet var ungefär en femtedel av den lägsta terapeutiska nivån.

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Modellen hon använde, GPT-4o, plockades bort ur ChatGPT dagen efter hennes död.

”Det är att utöva medicin”

Familjen stämmer bland annat för vårdslöshet genom olaglig utövning av läkaryrket och psykologyrket enligt kalifornisk lag, för produktansvar och bristande varningar samt för vållande till annans död.

”ChatGPT diagnostiserade Bowen, skrev ett nedtrappningsschema dos för dos och justerade det när hon fick anfall. Det är att utöva medicin”, säger advokaten Benjamin Schenk i ett pressmeddelande.

Familjen pekar på att OpenAI:s egna regler för modellerna gör det till en fast spärr att vägra återge upphovsrättsskyddad text, medan förbudet mot medicinsk rådgivning bara är en standardinställning som användaren kan förhandla bort.

OpenAI kallar fallet ”otroligt hjärtskärande” i en kommentar till New York Times, men framhåller att det gäller en äldre version och att nyare modeller är bättre på att känna igen akuta situationer.

Stämningarna hopar sig

Fallet har lagts till de samordnade ChatGPT-målen i San Francisco, där kaliforniska stämningar mot OpenAI prövas av en och samma domare.

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Tidigare har sju familjer stämt bolaget över GPT-4o, som Dagens PS rapporterat. För två veckor sedan stämdes OpenAI även av åtta delstater, samtidigt som bolaget förbereder en börsnotering.

Frågan om obehörig rådgivning är inte ny för OpenAI. I ett annat mål hävdar bolaget att ChatGPT inte är jurist och inte kan bedriva juridisk rådgivning. Nu ska domstolen pröva samma gräns i vården.