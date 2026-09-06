Nu har Elon Musks förarlösa taxi börjat rulla på vägarna. Frågan är om den får vara där. Det är något som amerikanska myndigheter nu utreder.
Musks förarlösa taxi har börjat rulla på vägarna i Texas
Tesla låter nu sina förarlösa Cybercab-bilar köra med betalande passagerare i Austin, Texas. Det har fått den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA att agera.
Myndigheten vill veta hur Tesla har kommit fram till att bilarna, som saknar såväl ratt som gaspedal och backspeglar, uppfyller de amerikanska säkerhetskraven. En granskning av omkring 1 000 Cybercab-fordon har inletts.
Granskningen kommer inte som en överraskning för Tesla och grundaren Elon Musk.
Genom att låta bilarna rulla på vägarna tvingas myndigheterna att ta ställning till en teknik som bär på många etiska frågeställningar som till exempel: Vem bär ansvaret om en förarlös bil kör på en person på grund av fel i programmeringen? Om bilen ställs inför att köra på ett barn eller en äldre person, vem ska bilen välja? Svaren på frågorna är långt ifrån självklara.
Men Musk som storsatsar på självkörande bilar verkar inte vilja vänta på långdragna processer. För att pressa på regeländringar är det enklaste sättet att låta bilarna tas i drift.
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Tesla har valt sin egen väg
Tesla har själv certifierat Cybercab och har, enligt Reuters, inte ansökt om det särskilda undantag som finns för fordon utan traditionella manuella kontroller.
I USA är det normalt tillverkaren själv som intygar att en bil uppfyller de federala säkerhetskraven. NHTSA behöver alltså inte godkänna en ny bil innan den börjar säljas. Myndigheten kan i stället granska tillverkarens bedömning i efterhand.
Det är det som nu händer med Cybercab.
Amazonägda Zoox stod inför samma problem. Bolaget försökte först självcertifiera sin förarlösa bil, men valde senare att söka ett särskilt undantag. I juli fick Zoox tillstånd att använda upp till 2 500 fordon per år.
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Kommer bilen att hålla för granskning?
Det stora frågetecknet är nu om Teslas egen bedömning håller för myndighetens granskning.
NHTSA granskar inte bara själva bilen utan också de tekniska uppgifter och den analys som Tesla har använt för att visa att Cybercab uppfyller säkerhetskraven.
Tesla har i sin egen bedömning hävdat att företagets Full Self-Driving-teknik är säkrare än mänskliga förare. Men den bilden delas inte av alla.
Tidigare Teslaanställda och andra experter har, enligt Reuters, ifrågasatt hur tillförlitligt systemet är.
Granskningen handlar om mer än tekniska detaljer som rattar, pedaler och backspeglar. I slutänden måste Tesla kunna visa att en bil som saknar mänsklig förare är tillräckligt säker för att få köra på amerikanska vägar.
Och medan myndigheten granskar frågan rullar Cybercab vidare i Austin.
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Musk hoppas på att skala upp taxitjänsten
För Musk implemteringen av Cybercab i verkliga trafiksituationer en viktig del av den större planen för Tesla. Han hoppas på att snabbt kunna skala upp verksamheten.
När Tesla nu börjat köra med passagerare blir frågan svårare för myndigheterna att skjuta på framtiden.
Samtidigt öppnar NHTSA för att ändra reglerna för autonoma fordon. Myndigheten har bland annat föreslagit att vissa krav på manuella bromspedaler ska tas bort.
Om myndigheterna godkänner Teslas tolkning av regelverket i relation till Cybercab kan det ge bolaget större utrymme att bygga ut verksamheten. Om de säger nej kan Tesla tvingas ändra bilen eller begränsa trafiken.
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