Musks förarlösa taxi har börjat rulla på vägarna i Texas

Tesla låter nu sina förarlösa Cybercab-bilar köra med betalande passagerare i Austin, Texas. Det har fått den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA att agera.

Myndigheten vill veta hur Tesla har kommit fram till att bilarna, som saknar såväl ratt som gaspedal och backspeglar, uppfyller de amerikanska säkerhetskraven. En granskning av omkring 1 000 Cybercab-fordon har inletts.

Granskningen kommer inte som en överraskning för Tesla och grundaren Elon Musk.

Genom att låta bilarna rulla på vägarna tvingas myndigheterna att ta ställning till en teknik som bär på många etiska frågeställningar som till exempel: Vem bär ansvaret om en förarlös bil kör på en person på grund av fel i programmeringen? Om bilen ställs inför att köra på ett barn eller en äldre person, vem ska bilen välja? Svaren på frågorna är långt ifrån självklara.



Men Musk som storsatsar på självkörande bilar verkar inte vilja vänta på långdragna processer. För att pressa på regeländringar är det enklaste sättet att låta bilarna tas i drift.

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Tesla har valt sin egen väg

Tesla har själv certifierat Cybercab och har, enligt Reuters, inte ansökt om det särskilda undantag som finns för fordon utan traditionella manuella kontroller.

I USA är det normalt tillverkaren själv som intygar att en bil uppfyller de federala säkerhetskraven. NHTSA behöver alltså inte godkänna en ny bil innan den börjar säljas. Myndigheten kan i stället granska tillverkarens bedömning i efterhand.

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Det är det som nu händer med Cybercab.

Amazonägda Zoox stod inför samma problem. Bolaget försökte först självcertifiera sin förarlösa bil, men valde senare att söka ett särskilt undantag. I juli fick Zoox tillstånd att använda upp till 2 500 fordon per år.

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