21 000 dokument i börs-vd:ns relationshärva – domstolen begränsar insynen

En federal domstol i Australien har begränsat den tidigare Super Retail-chefen Anthony Heraghtys tillgång till tillsynsmyndigheten ASIC:s utredningsmaterial om detaljhandelskoncernen.

Beslutet är en tidig framgång för myndigheten, som stämmer den tidigare vd för misstänkta överträdelser av hans skyldigheter som företagsledare.

ASIC hade samlat in omkring 21 000 dokument under sin granskning av det börsnoterade bolaget Super Retail och dess tidigare chef.

Fick lämna vd-posten

Heraghty ville få tillgång till hela materialet, men domaren beslutade att hans juridiska ombud tills vidare endast får ta del av handlingar som är relevanta för den pågående rättsprocessen, skriver The Australian.

Myndigheten anklagar Heraghty för att ha vilselett marknaden och bolagets styrelse i samband med en relation med företagets dåvarande personalchef Jane Kelly.

Han anklagas också för att ha åsidosatt sina skyldigheter som företagsledare genom sitt agerande, som enligt ASIC utsatte bolaget för förutsebara risker, bland annat för dess anseende.

Heraghty fick lämna sin vd-post förra året efter att relationen med Kelly uppmärksammats. Affären blev offentlig 2024 sedan två visselblåsare slagit larm.

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