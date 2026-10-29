Anthony Heraghtys tid som vd för den australiska detaljhandelsjätten Super Retail blev stökig. Nu fortsätter efterspelet i rättssalen.
21 000 dokument i börs-vd:ns relationshärva – domstolen begränsar insynen
En federal domstol i Australien har begränsat den tidigare Super Retail-chefen Anthony Heraghtys tillgång till tillsynsmyndigheten ASIC:s utredningsmaterial om detaljhandelskoncernen.
Beslutet är en tidig framgång för myndigheten, som stämmer den tidigare vd för misstänkta överträdelser av hans skyldigheter som företagsledare.
ASIC hade samlat in omkring 21 000 dokument under sin granskning av det börsnoterade bolaget Super Retail och dess tidigare chef.
Fick lämna vd-posten
Heraghty ville få tillgång till hela materialet, men domaren beslutade att hans juridiska ombud tills vidare endast får ta del av handlingar som är relevanta för den pågående rättsprocessen, skriver The Australian.
Myndigheten anklagar Heraghty för att ha vilselett marknaden och bolagets styrelse i samband med en relation med företagets dåvarande personalchef Jane Kelly.
Han anklagas också för att ha åsidosatt sina skyldigheter som företagsledare genom sitt agerande, som enligt ASIC utsatte bolaget för förutsebara risker, bland annat för dess anseende.
Heraghty fick lämna sin vd-post förra året efter att relationen med Kelly uppmärksammats. Affären blev offentlig 2024 sedan två visselblåsare slagit larm.
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Rejäla kostnader
Enligt myndighetens uppgifter pågick relationen åtminstone från 2022, och paret reste tillsammans till Tasmanien, Tyskland och London under en tremånadersperiod innan förhållandet avslöjades.
Super Retail, som äger butikskedjorna Supercheap Auto, Rebel, BCF och Macpac, uppges ha haft juridiska kostnader på 30 miljoner australiska dollar till följd av skandalen.
Under torsdagens förhandling argumenterade ASIC för att ett bredare utlämnande av utredningsmaterialet skulle vara obefogat och kunna röja visselblåsare.
Domstolen lämnade dock öppet för Heraghty att senare begära tillgång till fler handlingar.
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Kan bli börs-vd
Parterna har också beordrats att genomföra medling i slutet av februari. Heraghty ska lämna in sitt försvar senast den 18 december.
Samtidigt höll Super Retail sin årsstämma. Styrelseordföranden Judith Swales uppgav att bolaget arbetar med att stärka styrningen och ansvarstagandet.
Hon bekräftade även att Heraghtys advokatkostnader täcks av bolagets ansvarsförsäkring, men att han måste återbetala kostnaderna inom 90 dagar om domstolen dömer till hans nackdel.
Heraghty har sedan han lämnade Super Retail blivit vd för vitvaruföretaget Winning, som förbereder en börsnotering nästa år.
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