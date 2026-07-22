Elon Musks miljardsatsning pressar Tesla

Elon Musk fortsätter att styra Tesla bort från ren fordonsproduktion och mot så kallad fysisk AI. Bolaget räknar med kapitalinvesteringar på över 25 miljarder dollar i år, bland annat inom AI, självkörande teknik och robotik.



Samtidigt går utrullningen av robotaxi långsammare än utlovat och är fortfarande begränsad till perifera områden i ett fåtal amerikanska städer. Tesla uppger att tekniken förbättras snabbt, men regulatoriska hinder och tekniska begränsningar bromsar expansionen.

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Höga investeringar tynger resultatet

Företagets omsättning steg under Q2 till 28,24 miljarder dollar. Samtidigt samtidigt föll vinsten kraftigt. Justerat resultat per aktie landade på 33 cent mot väntade 51 cent.



Tesla levererade 480 126 fordon under kvartalet, vilket är ett nytt rekord. Samtidigt låg produktionen lägre, vilket innebär att Tesla minskade sina lager för att möta efterfrågan.

Marknaden oroas av kostnadstrycket

Analytiker pekar på att de massiva AI‑investeringarna ökar pressen på kassaflödet i ett ränteläge där kapital är dyrare.



Flera bedömare menar att Tesla befinner sig i en övergångsfas där satsningarna är nödvändiga men riskfyllda. Aktien föll omkring 3 procent i efterhandeln efter rapporten.

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