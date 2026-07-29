Bedrägerier med kryptovalutor stod för mer än hälften av alla rapporterade förluster kopplade till bluff och nätbrott i USA under 2025.
Bedrägerierna skenar – kryptoförluster på svindlande 80 miljarder
Det framgår av en ny rapport från konsumentorganisationen Consumer Federation of America (CFA), som Decrypt rapporterar om.
Organisationen uppskattar de samlade kryptoförlusterna till svindlande 80,7 miljarder dollar.
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Siffran bygger på uppgifter från FBI, som anger att anmälda kryptobedrägerier kostade offren 11,37 miljarder dollar under fjolåret, en ökning med 22 procent jämfört med 2024.
CFA räknar dock upp beloppet med en faktor på 7,1, baserat på en undersökning från 2017 som visade att endast 14 procent av alla bedrägerioffer anmäler brottet. Organisationen beskriver ändå multiplikatorn som försiktigt tilltagen.
Investeringsbedrägerier störst
Den enskilt största kategorin var investeringsbedrägerier, med 8,6 miljarder dollar i anmälda förluster och en uppskattad verklig kostnad på 61,4 miljarder dollar, en ökning med 32 procent på ett år.
Särskilt drabbade är äldre. Amerikaner över 60 år förlorade 4,4 miljarder dollar enbart på kryptobedrägerier, vilket motsvarar närmare 40 procent av de anmälda kryptoförlusterna.
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FBI registrerade för första gången AI-relaterad brottslighet separat, och loggade 893 miljoner dollar fördelat på drygt 22 000 anmälningar.
Myndighetens förebyggande arbete har samtidigt gett resultat. Insatsen Operation Level Up, som kontaktar potentiella offer innan de hinner betala, uppges ha förhindrat förluster på 500 miljoner dollar.
Från Steam-spel till gigantiska beslag
Bakom siffrorna döljer sig allt från storskaliga härvor till mer sinnrika upplägg.
I juli grep FBI en 21-årig man i Florida som misstänks ha spridit skadlig kod via spel på plattformen Steam och stulit kryptovaluta värd över 220 000 dollar från ett 80-tal plånböcker.
Bland offren fanns en streamer som förlorade pengar insamlade till cancerbehandling.
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I andra änden av skalan drev det amerikanska justitiedepartementet igenom myndighetens största beslag någonsin, då 127 271 bitcoin, då värda 15 miljarder dollar, förverkades från Prince Groups ordförande Chen Zhi, kopplat till bedrägerianläggningar i Kambodja.
CFA riktar samtidigt kritik mot techbolagen och har stämt Meta, vars plattformar Facebook, Instagram och WhatsApp pekas ut som de vanligaste för bedrägerier.
Kraftig ökning även i Sverige
Utvecklingen märks även på hemmaplan.
Under 2025 varnade Finansinspektionen för 186 bedrägliga aktörer, jämfört med 12 året innan en ökning på över 1 450 procent.
Till skillnad från i USA dominerades de svenska varningarna av bedrägerier där konsumenter luras att betala avgifter för lån som aldrig betalas ut.