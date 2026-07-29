Bedrägerierna skenar – kryptoförluster på svindlande 80 miljarder

Det framgår av en ny rapport från konsumentorganisationen Consumer Federation of America (CFA), som Decrypt rapporterar om.

Organisationen uppskattar de samlade kryptoförlusterna till svindlande 80,7 miljarder dollar.

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Siffran bygger på uppgifter från FBI, som anger att anmälda kryptobedrägerier kostade offren 11,37 miljarder dollar under fjolåret, en ökning med 22 procent jämfört med 2024.

CFA räknar dock upp beloppet med en faktor på 7,1, baserat på en undersökning från 2017 som visade att endast 14 procent av alla bedrägerioffer anmäler brottet. Organisationen beskriver ändå multiplikatorn som försiktigt tilltagen.

Investeringsbedrägerier störst

Den enskilt största kategorin var investeringsbedrägerier, med 8,6 miljarder dollar i anmälda förluster och en uppskattad verklig kostnad på 61,4 miljarder dollar, en ökning med 32 procent på ett år.

Särskilt drabbade är äldre. Amerikaner över 60 år förlorade 4,4 miljarder dollar enbart på kryptobedrägerier, vilket motsvarar närmare 40 procent av de anmälda kryptoförlusterna.

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FBI registrerade för första gången AI-relaterad brottslighet separat, och loggade 893 miljoner dollar fördelat på drygt 22 000 anmälningar.

Myndighetens förebyggande arbete har samtidigt gett resultat. Insatsen Operation Level Up, som kontaktar potentiella offer innan de hinner betala, uppges ha förhindrat förluster på 500 miljoner dollar.