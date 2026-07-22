Rekordvinst för storbyrån – framgång i USA

Omsättningen ökade med 7 procent till 2,47 miljarder pund, motsvarande omkring 32 miljarder kronor, medan vinsten per delägare steg 11 procent till 2,48 miljoner pund, drygt 32 miljoner kronor. Det rapporterar branschsajten Nonbillable.

Enligt byrån själv förklaras lyftet till stor del av framgångarna i USA, där Linklaters har fördubblat intäkterna och fyrdubblat vinsten under de senaste fyra åren.

Missa inte: Flera får fängelse i omfattande ekobrottshärva kring fastigheter. Realtid

Byrån har samtidigt gjort betydande AI-satsningar under året. Bland annat har det svenska legal tech-bolaget Legoras AI-plattform rullats ut globalt, och byrån har tillsatt ett nytt team med AI-specialiserade jurister.

Stora byråer driver på AI-utvevkling

Att just de största byråerna driver på AI-utvecklingen är något Linklaters lyft fram tidigare. I höstas menade Elisabet Lundgren, Managing Partner för Linklaters Stockholmskontor, att de investeringar som krävs i AI i praktiken bara kan göras av de stora och fullt integrerade byråerna.

Läs även: USA i ny kampanj: Montera ned Internationella brottmålsdomstolen. Dagens PS

Hon varnade för att lokala aktörer riskerar att förlora de mest avancerade uppdragen när tekniken omformar branschen.

ANNONS

”En lokal aktör har bara sin egen referensram, medan vi har tillgång till en global sådan”, sade Lundgren, och pekade på att byråns gemensamma ”profit pool” gör det möjligt att fatta beslut som gynnar hela verksamheten. Samtidigt uppgav hon att Linklaters är redo att ta nya marknadsandelar i Sverige.