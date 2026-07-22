Google överklagar domen från Patent- och marknadsdomstolen som tvingar sökjätten att betala miljardskadestånd till den svenska prisjämförelsesajten Pricerunner. Samtidigt begär bolaget anstånd till den 20 november för att utveckla grunderna för sitt överklagande.
Google överklagar miljardskadestånd till svenskt bolag
Till Patent- och marknadsöverdomstolen skriver Google att Pricerunners käromål bör ogillas i sin helhet.
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Google hänvisar till samma grunder, omständigheter och bevisning som i den lägre instansen
”Vi delar inte domstolens bedömning”, säger Google Sveriges kommunikationschef Joakim Larsson till Dagens Industri.
Största skadeståndet i ett svenskt mål
Patent- och marknadsdomstolen dömde Google den 1 juni att betala cirka 14,3 miljarder kronor i konkurrensskadestånd till Klarna-ägda Pricerunner.
Med ränta uppgår beloppet till omkring 19 miljarder kronor, det största skadestånd som hittills dömts ut i ett svenskt konkurrensmål.
Enligt domstolen har Pricerunner lidit skada av att Google under flera år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrenternas i sökresultaten.
Användare styrdes därmed bort från konkurrerande tjänster, vilket enligt bolaget innebar att Pricerunner gick miste om betydande intäkter.
Pricerunner hade ursprungligen krävt omkring 77–78 miljarder kronor inklusive ränta, men domstolen bedömde att skadan uppgick till cirka 14,3 miljarder.
Började i EU
Tvisten har sin grund i ett beslut från Europeiska kommissionen 2017, då Google bötfälldes för att ha brutit mot EU:s konkurrensregler i det så kallade Google Shopping-ärendet.
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Beslutet fastställdes slutgiltigt av EU-domstolen 2024. Med stöd av avgörandet väckte Pricerunner talan i Sverige 2022.
Per Karlsson, advokat specialiserad på konkurrensrätt, sa efter domen till Dagens Juridik att utgången inte förvånade honom.
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”Det var väntat att skadestånd skulle dömas ut, eftersom domstolen är bunden av EU-kommissionens och EU-domstolens beslut i Google Shopping-ärendet. Av det framgår att Google har missbrukat sin dominerande ställning genom att gynna sin egen prisjämförelsetjänst”, sa han.
Google har genomgående hänvisat till de förändringar som gjordes i Shopping-tjänsten 2017 och menar att de har förbättrat konkurrensen för europeiska prisjämförelsetjänster.
Frågan om skadeståndet avgörs nu slutligt i Patent- och marknadsöverdomstolen.