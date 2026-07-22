Google överklagar miljardskadestånd till svenskt bolag

Till Patent- och marknadsöverdomstolen skriver Google att Pricerunners käromål bör ogillas i sin helhet.

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Google hänvisar till samma grunder, omständigheter och bevisning som i den lägre instansen

”Vi delar inte domstolens bedömning”, säger Google Sveriges kommunikationschef Joakim Larsson till Dagens Industri.

Största skadeståndet i ett svenskt mål

Patent- och marknadsdomstolen dömde Google den 1 juni att betala cirka 14,3 miljarder kronor i konkurrensskadestånd till Klarna-ägda Pricerunner.

Med ränta uppgår beloppet till omkring 19 miljarder kronor, det största skadestånd som hittills dömts ut i ett svenskt konkurrensmål.

Enligt domstolen har Pricerunner lidit skada av att Google under flera år på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrenternas i sökresultaten.

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Användare styrdes därmed bort från konkurrerande tjänster, vilket enligt bolaget innebar att Pricerunner gick miste om betydande intäkter.

Pricerunner hade ursprungligen krävt omkring 77–78 miljarder kronor inklusive ränta, men domstolen bedömde att skadan uppgick till cirka 14,3 miljarder.