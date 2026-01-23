Antalet bedrägliga aktörer har ökat rejält under 2025 visar ny statistik från Finansinspektionen. Delvis beror ökningen på nya metoder.
Bedrägerivarningarna exploderar – upp 1 450 procent
Under 2025 varnade FI för 186 aktörer som sysslar med bedrägerier, jämfört med 12 under hela 2024. Det motsvarar en ökning med över 1 450 procent.
”Bedragare är snabba på att anpassa sig efter omvärldsläget och människors ekonomiska situation. Därför behöver också vi bli snabbare på att varna konsumenter när vi upptäcker bedragare”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI i en kommentar.
Arbetssätt har ändrats
Ökningen beror delvis på att FI ändrat sina arbetssätt för att snabbare kunna agera mot bedrägliga aktörer.
Myndigheten kan nu själv inleda en varningsprocess när en bedräglig webbplats upptäcks, medan processen tidigare enbart byggde på tips från allmänheten.
”Det innebär att vi kan varna konsumenter för fler falska bolag och i ett tidigare skede. Det är ett viktigt steg i vårt arbete för att förebygga bedrägerier, säger Langemark.
Lånebedrägerier vanligast
Under 2025 förändrades bedrägeriernas inriktning. Tidigare gällde varningarna främst investeringsbedrägerier, men under förra året har majoriteten av varningarna gällt falska lånebolag, så kallad ”loan fee fraud”.
Upplägget innebär att konsumenten erbjuds ett lån men först uppmanas att betala olika avgifter.
Någon utbetalning av lånet sker aldrig. Utvecklingen kan kopplas till att många hushåll fått lägre ekonomiska marginaler i spåren av högre inflation och räntor.
”En del som får nej hos seriösa långivare söker vidare, och då riskerar man att hamna hos aktörer som utnyttjar situationen. Ett tydligt varningstecken är krav på avgifter innan ett lån betalas ut, säger Langemark.
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes 230 330 bedrägeribrott under 2024, exklusive bidragsbrott. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2023, men samtidigt är antalet anmälda bedrägeribrott drygt 24 procent högre än 2015.
Nya regler ska försvåra för bedragare
Finansinspektionen ställer sig nu också positiv till nya regler som komma att bli lag senare i år.
I slutet av november förra året presenterade Regeringskansliet en promemoria med förslag på nya åtgärder mot bedrägerier genom elektronisk kommunikation.
Enligt promemorian ska tillhandahållare av nummerbaserade kommunikationstjänster inte överföra elektroniska meddelanden om de har anledning att anta att meddelandet är en del av ett bedrägeri eller syftar till att vilseleda mottagare.
Viktigt att notera är att åtgärderna inte får innebära granskning av innehållet i meddelanden.
För att skapa bättre förutsättningar för kontroll av avsändarnamn vid sms-utskick föreslår regeringen att en regleringsmyndighet ska få föra ett register över anmälda avsändarnamn. Registreringen ska vara frivillig.
Finansinspektionen motiverar sitt stöd för förslagen med att de är ägnade att motverka problem som myndigheten uppmärksammat i sin tillsyn över betaltjänstleverantörer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
