Bedrägerivarningarna exploderar – upp 1 450 procent

Under 2025 varnade FI för 186 aktörer som sysslar med bedrägerier, jämfört med 12 under hela 2024. Det motsvarar en ökning med över 1 450 procent.

”Bedragare är snabba på att anpassa sig efter omvärldsläget och människors ekonomiska situation. Därför behöver också vi bli snabbare på att varna konsumenter när vi upptäcker bedragare”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI i en kommentar.

Arbetssätt har ändrats

Ökningen beror delvis på att FI ändrat sina arbetssätt för att snabbare kunna agera mot bedrägliga aktörer.

Myndigheten kan nu själv inleda en varningsprocess när en bedräglig webbplats upptäcks, medan processen tidigare enbart byggde på tips från allmänheten.

”Det innebär att vi kan varna konsumenter för fler falska bolag och i ett tidigare skede. Det är ett viktigt steg i vårt arbete för att förebygga bedrägerier, säger Langemark.