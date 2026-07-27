AI tar över juridiken: 9 av 10 väljer nya tekniken

Lexisnexis, som ägs av informations- och analysföretaget Relx Group, närmar sig en årlig omsättning på nära 2 miljarder pund, motsvarande omkring 26 miljarder kronor.

”Det är en mycket positiv trend”, säger Relx-vd:n Erik Engström enligt The Global Legal Post.

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Under första halvåret 2026 ökade omsättningen med 10 procent till 959 miljoner pund, cirka 12,5 miljarder kronor, skriver Dagens Juridik. Bakom uppgången ligger enligt bolaget en ökad efterfrågan på AI-verktyget Lexis+ Protégé.

Engström lyfte fram utvecklingen under ett investerarsamtal i fredags. Att AI-produkter står för nio av tio nyförsäljningskronor beskrev han som ett tydligt tecken på var den juridiska verksamheten är på väg.

Aktien har svängt kraftigt

Aktien har svängt kraftigt under året. Tidigare i år föll Relx med runt 15 procent på börsen sedan Anthropic lanserat en juridiskt inriktad AI-produkt på sin plattform Claude Cowork, rapporterade bland andra Nonbillable.

Den senaste månaden har kursen vänt upp igen och stigit med närmare 10 procent.

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Siffrorna speglar ett bredare skifte i branschen.

Andelen organisationer som använder generativ AI har nära fördubblats på ett år, från 22 procent 2025 till 40 procent 2026, enligt Thomson Reuters rapport ”AI in Professional Services Report 2026”. Bland advokatbyråer är siffran 41 procent och bland juridiska avdelningar 47 procent.