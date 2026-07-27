AI tar över juridiken: 9 av 10 väljer nya tekniken

AI-produkter svarar numera för 90 procent av nyförsäljningen hos legal tech-bolaget Lexisnexis, som seglat upp som den snabbast växande grenen inom moderbolaget Relx.
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Lexisnexis, som ägs av informations- och analysföretaget Relx Group, närmar sig en årlig omsättning på nära 2 miljarder pund, motsvarande omkring 26 miljarder kronor.
”Det är en mycket positiv trend”, säger Relx-vd:n Erik Engström enligt The Global Legal Post.
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Under första halvåret 2026 ökade omsättningen med 10 procent till 959 miljoner pund, cirka 12,5 miljarder kronor, skriver Dagens Juridik. Bakom uppgången ligger enligt bolaget en ökad efterfrågan på AI-verktyget Lexis+ Protégé.
Engström lyfte fram utvecklingen under ett investerarsamtal i fredags. Att AI-produkter står för nio av tio nyförsäljningskronor beskrev han som ett tydligt tecken på var den juridiska verksamheten är på väg.
Aktien har svängt kraftigt
Aktien har svängt kraftigt under året. Tidigare i år föll Relx med runt 15 procent på börsen sedan Anthropic lanserat en juridiskt inriktad AI-produkt på sin plattform Claude Cowork, rapporterade bland andra Nonbillable.
Den senaste månaden har kursen vänt upp igen och stigit med närmare 10 procent.
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Siffrorna speglar ett bredare skifte i branschen.
Andelen organisationer som använder generativ AI har nära fördubblats på ett år, från 22 procent 2025 till 40 procent 2026, enligt Thomson Reuters rapport ”AI in Professional Services Report 2026”. Bland advokatbyråer är siffran 41 procent och bland juridiska avdelningar 47 procent.
Oro för juniora juristers utveckling
Samtidigt växer oron för teknikens baksidor.
En rapport från Lexisnexis, baserad på svar från närmare 900 brittiska jurister, visar att 72 procent ser djup juridisk argumentation som den största kompetensluckan bland juniora kollegor. Nästan sju av tio pekar på brister i förmågan att verifiera och källgranska information.
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Även investeringarna pekar uppåt.
Legal tech-startups tog in mer än 4 miljarder dollar i riskkapital under 2025, nästan dubbelt så mycket som året innan, enligt Crunchbase.
Men accelerationen har en baksida: felaktiga rättsfall och påhittad lagstiftning hopar sig i domstolarna, något som drabbat även svenska jurister.