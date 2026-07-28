Irländsk fabrik kopplas till ryska vapen – EU vågar inte stoppa den

Skälet är rädsla för att strypa leveranser som är kritiska för europeisk industri. Det rapporterar Financial Times.

”Om vi sanktionerade bolaget skulle vi skära av oss själva”, säger en EU-tjänsteman till tidningen.

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Anläggningen i sydvästra Irland är ingen liten aktör. Enligt bolaget själv står den för 37 procent av den smältverksklassade alumina som Europas industri förbrukar, och är därmed central för EU:s mål att bearbeta 40 procent av unionens kritiska råvaror inom blocket till 2030.

Rysk ägare, rysk exportmarknad

Aughinish ägs av den Moskvabaserade metallkoncernen Rusal, grundad av den sanktionerade oligarken Oleg Deripaska.

Och Ryssland är också bolagets viktigaste kund. Enligt FT gick 52 procent av produktionen dit under årets fem första månader, medan 34 procent fördelades mellan Frankrike, Sverige och Nederländerna.

Exporten österut har dessutom ökat med omkring 23 procent mellan 2022, året för den fullskaliga invasionen, och 2025.

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Historien har sitt ursprung i en grävundersökning av Irish Times och det internationella journalistnätverket OCCRP.

Enligt OCCRP har mer än hälften av raffinaderiets aluminaexport sedan 2023 gått till ryska smältverk som ägs av Rusal. Smältverken har i sin tur sålt aluminium för över 650 miljoner dollar till den Moskvabaserade handlaren ASK, som levererar till dussintals EU-sanktionerade ryska vapentillverkare.