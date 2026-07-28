Irländsk fabrik kopplas till ryska vapen – EU vågar inte stoppa den

EU-tjänstemän drar sig för att föreslå åtgärder mot det irländska aluminiumverket Aughinish Alumina, som anklagas för att leverera råvaror till rysk vapenproduktion i Ukraina.
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Skälet är rädsla för att strypa leveranser som är kritiska för europeisk industri. Det rapporterar Financial Times.
”Om vi sanktionerade bolaget skulle vi skära av oss själva”, säger en EU-tjänsteman till tidningen.
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Anläggningen i sydvästra Irland är ingen liten aktör. Enligt bolaget själv står den för 37 procent av den smältverksklassade alumina som Europas industri förbrukar, och är därmed central för EU:s mål att bearbeta 40 procent av unionens kritiska råvaror inom blocket till 2030.
Rysk ägare, rysk exportmarknad
Aughinish ägs av den Moskvabaserade metallkoncernen Rusal, grundad av den sanktionerade oligarken Oleg Deripaska.
Och Ryssland är också bolagets viktigaste kund. Enligt FT gick 52 procent av produktionen dit under årets fem första månader, medan 34 procent fördelades mellan Frankrike, Sverige och Nederländerna.
Exporten österut har dessutom ökat med omkring 23 procent mellan 2022, året för den fullskaliga invasionen, och 2025.
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Historien har sitt ursprung i en grävundersökning av Irish Times och det internationella journalistnätverket OCCRP.
Enligt OCCRP har mer än hälften av raffinaderiets aluminaexport sedan 2023 gått till ryska smältverk som ägs av Rusal. Smältverken har i sin tur sålt aluminium för över 650 miljoner dollar till den Moskvabaserade handlaren ASK, som levererar till dussintals EU-sanktionerade ryska vapentillverkare.
Ny granskning av leveranskedjan
En irländsk regeringsutredning från juli kunde varken bekräfta eller utesluta att aluminan hamnar i rysk vapenproduktion.
I rapporten, som setts av FT, skriver regeringen att man ”inte identifierat tillräckliga bevis” för en koppling till den ryska militären.
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Som en följd ska Aughinish nu anlita det schweiziska revisionsbolaget SGS, enligt Irish Times.
Bolaget ska resa till smältverken i Ryssland för att övervaka och dokumentera leveranskedjorna och säkerställa att den irländska aluminan enbart används på civila marknader och för export.
Samtidigt håller irländska tjänstemän dörren öppen för tvångsåtgärder om bevis skulle framkomma.
Sanktioner kräver enighet
EU har infört importförbud mot ryskt aluminium, men förbjuder inte export av alumina till Ryssland. Den luckan har flera medlemsländer, däribland de baltiska staterna, velat täppa till, utan att nå den enighet som krävs bland alla 27 medlemsstater.
Enligt FT är det osannolikt att sanktioner ens diskuteras före slutet av augusti.
Det finns även en svensk koppling. Rusal driver aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall, och knappt 70 000 ton alumina gick till Sverige under årets första kvartal, enligt de reviderade statistikuppgifter som Irish Times tagit del av.