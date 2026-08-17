Falska tradingplattformar och AI-genererat innehåll blir allt vanligare inslag i investeringsbedrägerier. Hittills under 2026 har Finansinspektionen (FI) varnat för 197 aktörer som misstänks ligga bakom sådana upplägg.
Bedragarna tar hjälp av AI – FI varnar för 197 aktörer
Den dominerande trenden är olika former av falska investeringsplattformar.
Många av aktörerna marknadsför dem med hänvisningar till ny teknik, kryptotillgångar eller professionell kapitalförvaltning. I flera fall används professionellt utseende webbplatser, falska omdömen, påhittade artiklar med kändisar och AI-genererat innehåll för att verksamheten ska framstå som legitim.
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”Bedragarna använder alltmer avancerade metoder för att få sina erbjudanden att framstå som seriösa. Men bakom den polerade fasaden och löften om hög avkastning finns ofta aktörer som aldrig haft för avsikt att erbjuda någon verklig investering”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI i en kommentar.
Klonbedrägerier och räddningsbolag
FI lyfter också fram klonbedrägerier, där bedragare utger sig för att representera etablerade finansbolag, och så kallade räddningsbolag.
De senare kontaktar personer som redan blivit lurade och erbjuder hjälp att få tillbaka förlorade pengar mot en avgift i förskott. Någon återbetalning sker aldrig, och offret riskerar i stället att förlora ännu mer.
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Personer som en gång utsatts är särskilt sårbara, eftersom bedragarna kan återkomma med nya erbjudanden så länge de har tillgång till kontaktuppgifterna.
”Har du en gång utsatts för ett bedrägeri är du ofta mer sårbar att drabbas igen eftersom många drabbade vill ställa allt till rätta. Detta vet bedragarna och utnyttjar i särskilt hänsynslösa bedrägeriförsök”, säger Moa Langemark.
FI:s råd till konsumenter är att tillämpa en 24-timmarsregel innan man investerar, att utgå från att erbjudanden på nätet kan vara falska och att aldrig betala i förskott för att få tillbaka pengar som redan gått förlorade.
Fortsatt stigande kurva
Årets siffror ansluter till en redan uppåtgående trend.
Så sent som i juni varnade FI för 66 aktörer som lockade småsparare med snabba vinster kopplade till AI-driven handel. Under 2025 varnade myndigheten för betydligt fler falska aktörer än tidigare år, något FI förklarar med både fler bedrägeriformer och att varningar numera kan gå ut snabbare.
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Totalt har varningslistan, som funnits sedan 2004, vuxit till drygt 900 aktörer, rapporterar TV4.
Beloppen är betydande. Under 2025 förlorade svenska konsumenter närmare 1,5 miljarder kronor till investeringsbedrägerier, enligt en informationsinsamling FI gjort från omkring 200 finansiella institut.