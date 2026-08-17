Bedragarna tar hjälp av AI – FI varnar för 197 aktörer

Den dominerande trenden är olika former av falska investeringsplattformar.

Många av aktörerna marknadsför dem med hänvisningar till ny teknik, kryptotillgångar eller professionell kapitalförvaltning. I flera fall används professionellt utseende webbplatser, falska omdömen, påhittade artiklar med kändisar och AI-genererat innehåll för att verksamheten ska framstå som legitim.

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”Bedragarna använder alltmer avancerade metoder för att få sina erbjudanden att framstå som seriösa. Men bakom den polerade fasaden och löften om hög avkastning finns ofta aktörer som aldrig haft för avsikt att erbjuda någon verklig investering”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI i en kommentar.

Klonbedrägerier och räddningsbolag

FI lyfter också fram klonbedrägerier, där bedragare utger sig för att representera etablerade finansbolag, och så kallade räddningsbolag.

De senare kontaktar personer som redan blivit lurade och erbjuder hjälp att få tillbaka förlorade pengar mot en avgift i förskott. Någon återbetalning sker aldrig, och offret riskerar i stället att förlora ännu mer.

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Personer som en gång utsatts är särskilt sårbara, eftersom bedragarna kan återkomma med nya erbjudanden så länge de har tillgång till kontaktuppgifterna.

”Har du en gång utsatts för ett bedrägeri är du ofta mer sårbar att drabbas igen eftersom många drabbade vill ställa allt till rätta. Detta vet bedragarna och utnyttjar i särskilt hänsynslösa bedrägeriförsök”, säger Moa Langemark.

FI:s råd till konsumenter är att tillämpa en 24-timmarsregel innan man investerar, att utgå från att erbjudanden på nätet kan vara falska och att aldrig betala i förskott för att få tillbaka pengar som redan gått förlorade.