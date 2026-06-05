FI varnar: 66 AI-bolag misstänks lura svenska sparare

AI-vågen sprider sig nu även bland bedragare. Finansinspektionen (FI) varnar för aktörer som lockar småsparare med snabba vinster kopplade till AI.

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Aktörerna har sofistikerade namn som ”Global BR Finance” eller ”Liberty Trust Finance”. Totalt handlar det om 66 aktörer som alla utlovar småsparare en gräddfil till stora och snabba vinster genom exempelvis så kallad AI-driven handel. Bakom fasaden handlar det dock om bedragare som nu drar nytta av hajpen kring AI-lösningar.

”De här aktörerna lägger ut lockbeten på sociala medier, i chattgrupper och andra forum där de vet att de kan nå potentiella investerare. Det kan handla om ett lockande erbjudande att hänga på den här nya trenden och mångdubbla sina investering på väldigt kort tid”, förklarar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Lovar kursvinnare

Genom olika AI-lösningar lovas investerare exempelvis att få ta del av en automatiserad handelsplattform för att hitta potentiella kursvinnare, alternativt investera i ny AI-teknik.

”Det är vanligt att en aktör ligger bakom många olika upplägg och testar dem. Märker man att någonting fungerar, då klonar man det”, säger Moa Langemark.

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Småsparare kan sedan se hur pengarna verkar växa på handelsplattformen, men problemen börjar när de ska plockas ut. Kontaktpersonen försvinner och alla spår suddas ut. Det är dock inte ovanligt att man försöker genomföra ytterligare en variant av bedrägeri, säger Moa Langemark:

”Sannolikheten är stor att du blir kontaktad igen av ett så kallat ”räddningsbolag” med löften om att man ska få tillbaka sina pengar – mot att även den här aktören får betalt. Det är en väldigt cynisk verksamhet”.