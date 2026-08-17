Frågan om huruvida AI är en bubbla är fel ställd. Den rätta frågan är kanske snarare vilken AI-bubbla är det som spricker just i dag?
Experten: AI är inte en bubbla – de är flera
Det argumenterar Dhaval Joshi, tidigare chefsstrateg för Counterpoint på BCA Research i London, i en intervju med Fortune.
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I stället för en enda gigantisk bubbla som byggs upp tills den brister beskriver han marknaden som en ”rullande sekvens av bubblor”, där kapital snabbt strömmar in i en AI-relaterad sektor, blåser upp den, och lika snabbt roterar vidare till nästa.
Från mjukvara till silver till halvledare
Enligt Joshi förklarar mönstret flera annars svårförklarade rörelser.
Mjukvaruaktier steg på idén att AI skulle bli ett produktivitetsverktyg, för att sedan falla när investerare insåg att AI-agenter hotar själva prenumerationsmodellen. Silverpriset nära tredubblades sedan metallen setts som den bästa ledaren för strömhungriga datacenter, en uppgång som enligt Joshi inte kunde motiveras när det finns andra goda ledare.
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Näst på tur är halvledarna, som stigit på förväntningar om närmast obegränsad prissättningsmakt. Men chiptillverkarna saknar ”vallgravar” kring sina vinster, menar Joshi, och spår att marginalerna faller tillbaka när utbud och efterfrågan väger jämnt.
Han beskriver det snarare som en marginalbubbla än en vinstbubbla. Ett liknande resonemang har tidigare förts fram där det spekuleras i om nästa AI-bubbla kan finnas i själva vinstflödet snarare än i värderingarna.
Eller bara vanlig prissättning?
Det uppenbara motargumentet är dock att detta helt enkelt är marknaden som gör sitt jobb. Den testar en tes, finner den felaktig och korrigerar.
Bubbeldebatten är också långt ifrån avgjord, en majoritet av världens fondförvaltare placerade i somras AI-cykeln i en sund tillväxtfas snarare än i eufori, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Bank of Americas enkät.
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Joshi håller delvis med, men pekar på storleksordningen. En nära tredubbling av silverpriset på några veckor överskjuter varje rimlig grundläggande värdering med bred marginal.
”Om man kan tjäna en förmögenhet på några veckor eller månader, och sedan förlora allt lika snabbt eller snabbare, då är det en bubbla”, säger han till Fortune.
Att kalla det en sekvens förklarar också varför ingen enskild AI-relaterad nedgång hittills utlöst en bredare krasch, rotationen har förhindrat en samlad utförsäljning.
Svårt att se vad som komma skall
Vad som väntar är däremot oklart. Joshi noterar att kryptovalutor hittills stått utanför mönstret, men att de kan bli en kandidat om AI och blockkedjor visar sig ge synergier.
Ett större hot vore en åtstramad penningpolitik, enligt strategen. Då skulle kapitalet inte rotera vidare till nästa bubbla, utan lämna riskfyllda tillgångar helt.