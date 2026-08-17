Experten: AI är inte en bubbla – de är flera

Det argumenterar Dhaval Joshi, tidigare chefsstrateg för Counterpoint på BCA Research i London, i en intervju med Fortune.

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I stället för en enda gigantisk bubbla som byggs upp tills den brister beskriver han marknaden som en ”rullande sekvens av bubblor”, där kapital snabbt strömmar in i en AI-relaterad sektor, blåser upp den, och lika snabbt roterar vidare till nästa.

Från mjukvara till silver till halvledare

Enligt Joshi förklarar mönstret flera annars svårförklarade rörelser.

Mjukvaruaktier steg på idén att AI skulle bli ett produktivitetsverktyg, för att sedan falla när investerare insåg att AI-agenter hotar själva prenumerationsmodellen. Silverpriset nära tredubblades sedan metallen setts som den bästa ledaren för strömhungriga datacenter, en uppgång som enligt Joshi inte kunde motiveras när det finns andra goda ledare.

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Näst på tur är halvledarna, som stigit på förväntningar om närmast obegränsad prissättningsmakt. Men chiptillverkarna saknar ”vallgravar” kring sina vinster, menar Joshi, och spår att marginalerna faller tillbaka när utbud och efterfrågan väger jämnt.

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Han beskriver det snarare som en marginalbubbla än en vinstbubbla. Ett liknande resonemang har tidigare förts fram där det spekuleras i om nästa AI-bubbla kan finnas i själva vinstflödet snarare än i värderingarna.