AI-utmanaren tar över juristbranschen

Andra förvärvet kort därefter

Knappt sex veckor senare, den 3 mars, annonserades ytterligare ett förvärv.

Harvey köpte dataintegrationsplattformen Lume, som med hjälp av AI automatiserar och kartlägger data ur isolerade databaser för att kunna integreras i andra arbetsflöden.

Harveys operativa chef Katie Burke uppger till Law.com att integrationsfrågan är central för bolagets strategi.

”Integrationerna är avgörande för att Harvey ska kännas skräddarsytt för en organisation, och det är kritiskt för vår framgång. Vi vill vara branschledare inom juridisk infrastruktur”, säger Burke till Law.com.

Den 11 mars tillkännagavs dessutom ett partnerskap med The Legal Tech Fund för att investera i och samarbeta med framväxande bolag i det juridiska teknikekosystemet.

Sedan tidigare har Harvey också ingått partnerskap med Microsoft 365 Copilot, compliance-leverantören Intapp, LexisNexis och affärssystemsleverantören Aderant.

Har stor spridning i USA

Harveys plattform används av mer än hälften av de hundra största advokatbyråerna i USA, och bolaget passerade 190 miljoner dollar i återkommande årsintäkter under 2025, enligt Fast Company.

Kundbasen överstiger 1 000 organisationer i 60 länder.

Tillväxten återspeglas i värderingen.

I december 2025 värderades Harvey till 8 miljarder dollar efter en finansieringsrunda om 160 miljoner dollar ledd av Andreessen Horowitz. Nu rapporterar Forbes att bolaget för samtal om en ny runda på omkring 200 miljoner dollar, till en värdering på cirka 11 miljarder dollar.

Rundan uppges ledas av riskkapitaljätten Sequoia tillsammans med den statliga singaporianska investeringsfonden GIC.