Den amerikanska AI-startupen Harvey har inlett 2026 med ett expansivt tempo. Sedan januari har bolaget genomfört två förvärv, knutit en rad nya partnerskap och rapporteras nu förhandla om ytterligare kapital till en värdering som vida överstiger fjolårets.
AI-utmanaren tar över juristbranschen
Harvey grundades 2022 av advokaten Winston Weinberg och AI-forskaren Gabe Pereyra efter att de testat GPT-3 på juridiska frågor och funnit att erfarna advokater var beredda att skicka vidare merparten av svaren utan redigering.
Missa inte: AI-startup kan få jättevärdering – vill ta in mer pengar. Realtid
Starten finansierades av OpenAI Startup Fund efter ett kallt mejl till Sam Altman på den amerikanska självständighetsdagen samma år.
Första förvärvet i år
I januari i år genomförde bolaget sitt första förvärv någonsin, när produktdemostartupen Hexus köptes upp, skriver Techcrunch.
Läs även: App-grundarens riskfyllda strategi har lett till miljardvärdering. Dagens PS
Hexus grundare och vd Sakshi Pratap, som tidigare arbetat inom teknikjättarna Walmart, Oracle och Google, uppger att förvärvet syftar till att accelerera Harveys erbjudanden mot juridiska avdelningar inom stora bolag, ett segment bolaget nu prioriterar tydligt.
Andra förvärvet kort därefter
Knappt sex veckor senare, den 3 mars, annonserades ytterligare ett förvärv.
Harvey köpte dataintegrationsplattformen Lume, som med hjälp av AI automatiserar och kartlägger data ur isolerade databaser för att kunna integreras i andra arbetsflöden.
Missa inte: Smuggling av lastbilar för miljoner till Ryssland. Realtid
Harveys operativa chef Katie Burke uppger till Law.com att integrationsfrågan är central för bolagets strategi.
”Integrationerna är avgörande för att Harvey ska kännas skräddarsytt för en organisation, och det är kritiskt för vår framgång. Vi vill vara branschledare inom juridisk infrastruktur”, säger Burke till Law.com.
Den 11 mars tillkännagavs dessutom ett partnerskap med The Legal Tech Fund för att investera i och samarbeta med framväxande bolag i det juridiska teknikekosystemet.
Sedan tidigare har Harvey också ingått partnerskap med Microsoft 365 Copilot, compliance-leverantören Intapp, LexisNexis och affärssystemsleverantören Aderant.
Har stor spridning i USA
Harveys plattform används av mer än hälften av de hundra största advokatbyråerna i USA, och bolaget passerade 190 miljoner dollar i återkommande årsintäkter under 2025, enligt Fast Company.
Kundbasen överstiger 1 000 organisationer i 60 länder.
Tillväxten återspeglas i värderingen.
Läs även: Undersökning: Så oroliga är vi över AI. Dagens PS
I december 2025 värderades Harvey till 8 miljarder dollar efter en finansieringsrunda om 160 miljoner dollar ledd av Andreessen Horowitz. Nu rapporterar Forbes att bolaget för samtal om en ny runda på omkring 200 miljoner dollar, till en värdering på cirka 11 miljarder dollar.
Rundan uppges ledas av riskkapitaljätten Sequoia tillsammans med den statliga singaporianska investeringsfonden GIC.