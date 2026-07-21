Flera får fängelse i omfattande ekobrottshärva kring fastigheter

Enligt domen kretsar de flesta åtalspunkterna kring förvärven av bostadsrätter i två bostadsrättsföreningar samt en fastighet i kommunen.

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Åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten hävdade att finansieringen av affärerna tvättats genom en lång kedja av överföringar mellan privatpersoner och bolag, i flera fall miljonbelopp som slussats fram och tillbaka mellan ett tjugotal företag innan de landat hos de inblandade.

Fyra års fängelse och näringsförbud

Tyngst straff fick en av männen, som döms till fyra års fängelse för bland annat grova näringspenningtvättsbrott, grovt bedrägeri, mutbrott och grovt bokföringsbrott.

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Två andra män döms till tre år vardera för i huvudsak grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bedrägeri.

Samtliga tre meddelas näringsförbud i fem år. Åklagarna hade yrkat på sju års näringsförbud och att två av männen skulle häktas i väntan på verkställighet, båda häktningsyrkandena avslogs av tingsrätten.