Södertälje tingsrätt dömde på tisdagen en man till fyra års fängelse och ytterligare två män till tre år vardera i ett av de senaste årens mer vidlyftiga ekobrottsmål. Härvan rör näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott, allt med koppling till ett par större fastighetsaffärer i Södertälje.
Flera får fängelse i omfattande ekobrottshärva kring fastigheter
Enligt domen kretsar de flesta åtalspunkterna kring förvärven av bostadsrätter i två bostadsrättsföreningar samt en fastighet i kommunen.
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Åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten hävdade att finansieringen av affärerna tvättats genom en lång kedja av överföringar mellan privatpersoner och bolag, i flera fall miljonbelopp som slussats fram och tillbaka mellan ett tjugotal företag innan de landat hos de inblandade.
Fyra års fängelse och näringsförbud
Tyngst straff fick en av männen, som döms till fyra års fängelse för bland annat grova näringspenningtvättsbrott, grovt bedrägeri, mutbrott och grovt bokföringsbrott.
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Två andra män döms till tre år vardera för i huvudsak grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bedrägeri.
Samtliga tre meddelas näringsförbud i fem år. Åklagarna hade yrkat på sju års näringsförbud och att två av männen skulle häktas i väntan på verkställighet, båda häktningsyrkandena avslogs av tingsrätten.
Bankanställd tog emot mutor
En central del av målet är kopplingen till SEB.
En anställd vid bankens Södertäljekontor döms till två års fängelse för att ha tagit emot mutor för att bevilja bolån som inte uppfyllde bankens villkor.
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Ersättningen bestod enligt domen bland annat av ett överskott på drygt 700 000 kronor från en vidareförsåld bostadsrätt samt kontanta belopp. Hon döms även för grovt bedrägeri och penningtvätt. Åklagaren hade rubricerat mutbrottet som grovt, men tingsrätten stannade vid normalgraden.
Omfattande härva
Ytterligare några personer döms till kortare fängelsestraff eller villkorlig dom, och företagsbot utdöms för flera bolag.
Samtidigt frikänns flera av de åtalade, bland annat från grovt näringspenningtvättsbrott, bedrägeri och bokföringsbrott.
En enig rätt de tilltalade efter en huvudförhandling som pågick från mars till juni 2026.
Tingsrätten framhåller att den i de mest omfattande delarna inte funnit tillräckligt stöd för en sådan gemensam plan som krävs för att döma flera personer för näringspenningtvätt begången gemensamt och i samförstånd.
I stället har domstolen prövat om var och en av de tilltalade gjort sig skyldig till ett ”klandervärt risktagande” avseende de transaktioner som de faktiskt medverkat i.
Domen kan överklagas till Svea hovrätt.