Jurister anser att de driver affären – ledningsgruppen håller inte med

Det finns en klassisk konflikt i många bolag: jurister tycker att de är affärsnära, resten av organisationen tycker att de bromsar.

Nu finns siffror på det.

I Thomson Reuters globala rapport 2026 State of the Corporate Law Department svarar 86 procent av chefsjuristerna att deras avdelning är en viktig drivkraft för bolagets mål. I företagsledningen är det bara 17 procent som håller med. Samtidigt anser 42 procent att juridik bidrar lite eller inte alls.

”2026 är inte ett år för chefsjuristen att göra mer utan ett år att göra arbetet synligt”, säger Joakim Hahne på Thomson Reuters.

Från bromskloss till affärspartner

Under de senaste åren har juridikfunktioner försökt göra en positionsförflyttning. Från att säga nej till att möjliggöra affärer. Från riskkontroll till tillväxtpartner.

Rapporten visar att den omställningen faktiskt har skett internt. Juridikavdelningar jobbar närmare affären, investerar i teknik och försöker koppla sitt arbete till intäkter och strategi.

ANNONS

Problemet är att ledningsgruppen inte riktigt köper bilden.

En förklaring är att juridik blivit bättre på att “frigöra kapacitet” genom effektivisering, AI och bättre processer men sämre på att visa vad den kapaciteten används till.

Det räcker inte att jobba smartare. Det måste synas vad det leder till.

