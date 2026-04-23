Chefsjurist på riskkapitaljätten är Årets Bolagsjurist

Priset, som delas ut av Affärsvärlden tillsammans med Advokatfirman Vinge och Sveriges Bolagsjurister, tilldelades den 22 april.

Nowén Wirkkala har sedan 2025 lett EQT:s globala legala funktion med över 40 jurister i Europa, USA och Asien.

Under hennes ledning har det tidigare decentraliserade juridiska teamet samlats till en enhetlig organisation med en gemensam strategi, med AI som central drivkraft.

AI är mittpunkten

Kärnan i arbetet är projektet 40X Return, en legal strategi byggd kring sex pelare där AI utgör mittpunkten.

Redan nu kan AI-systemen hantera 60 procent av arbetet med sekretessavtal, så kallad bulk-juridik som annars kräver stora manuella resurser.

”Tanken är att vi ska kunna multiplicera effekten av vår kapacitet. Juristerna kan lyfta blicken och fokusera på den strategiska effekten av utfallet, säger Nowén Wirkkala till Affärsvärlden.

Använder sig av Harvey

EQT använder bland annat den juridiska AI-tjänsten Harvey, ett bolag som EQT:s tillväxtarm EQT Growth investerat 550 miljoner kronor i.

Bolaget ställer också krav på att externa advokatbyråer de samarbetar med ska använda Harvey i det gemensamma arbetet.

Nowén Wirkkala betonar dock att det nuvarande AI-skiftet bara är inledningen på en längre resa.

”Jurister kommer arbeta extremt annorlunda om tre år. Vi är just nu i första fasen av en lång resa”, säger hon.

Juryn lyfter fram hennes förmåga att kombinera juridisk kompetens med ett kommersiellt mindset, och beskriver henne som en ledare som är inkluderande, tydlig och inspirerande.