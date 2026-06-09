Tre åtalas för marknadsmanipulation

Tre män – en styrelseordförande i ett börsnoterat företag, en före detta vd i ett finansbolag och en aktiemäklare – har åtalats för ekobrott.

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Enligt Ekobrottsmyndighetens (EBM) åtal genomfördes den utredda aktieaffären i mars 2024. Villkoren var uppgjorda mellan männen i förväg men miljonaffären genomfördes i kontinuerlig handel. Därför är den att betrakta som marknadsmanipulation, enligt EBM.

Åtalas för marknadsmanipulation och medhjälp

Styrelseordföranden och den före detta vd:n åtalas för marknadsmanipulation medan mäklaren är misstänkt för medhjälp till samma brott.

Enligt åtalet fick marknaden en vilseledande bild av aktiens pris, omsättning och efterfrågan.

Villkoren ska inte göras upp innan, utan det är marknaden som ska bestämma priset och volymen, säger kammaråklagare Jan Leopoldson till Dagens industri.