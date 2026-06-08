Regeringen vill kunna tvångsköpa hus vid säkerhetshot

I dag finns det enligt regeringen begränsade möjligheter att expropriera fastigheter av säkerhetsskäl.

Utredaren ska därför analysera gällande rätt och föreslå ett nytt expropriationsändamål, kartlägga vilka förutsättningar som ska gälla för åtgärder samt utreda vilken ersättning som ska betalas ut.

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Förslagen ska enligt regeringen vara förenliga med egendomsskyddet i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Hovrättsrådet Henrik Matz har utsetts till utredare och uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2027.

Försämrat säkerhetsläge ligger bakom

Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget och risken att fastigheter utnyttjas för sabotage, underrättelseinhämtning eller annan verksamhet som hotar Sverige.

”Det här innebär att staten får ett nytt verktyg för att stoppa den som använder en fastighet för att till exempel planera sabotage eller för att spionera på Sverige”, säger försvarsminister Pål Jonson (M) i en kommentar.

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Ska även kunna gälla svenska medborgare

Lagen ska gälla oavsett medborgarskap, vilket innebär att även svenska medborgare ska kunna tvingas att avstå sin fastighet. Jonson säger till SVT att äganderätten visserligen är grundlagsskyddad, men att det allvarliga säkerhetsläget motiverar mer långtgående åtgärder och att kriterierna ska väga in en rimlig balans.

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Som ett uppmärksammat exempel lyfter SVT striden om en rysk-ortodox kyrka vid Västerås flygplats, som Västerås stad vill tvångsöverta.

Socialdemokraterna vill enligt SVT gå längre och bland annat hindra staten från att sälja mark i känsliga skärgårdsmiljöer utan föregående säkerhetspolitisk analys.