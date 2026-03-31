Advokaten som valde att kliva av: "Rådgivningen har blivit för dyr"

Vi ses i Tändstickspalatset mitt i Stockholm, ett stenkast från NK och Hamngatan. I dag ett av Sveriges mest exklusiva kontorshotell. En gång i tiden hjärtat i Ivar Kreugers imperium, som slutade i en av landets mest spektakulära konkurser när Kreuger sköt sig själv i bröstet.

Sammanbrottet hanterades av den äldre advokaten Hugo Stenbeck. Ur askan växte så småningom bland annat Kinnevik fram. Men det är en annan historia.

Olle Flygt tar emot Realtids utsända i brun lammullströja, bruna byxor och tre dagars skäggstubb. Avslappnad. Dagens enda bokade möte.

Det här är den första delen i serien Rättens tjänare där Realtid pratar med svenska jurister om deras syn på branschen.

Tre decennier i toppen av svensk affärsjuridik

Som av en händelse började hans karriär precis som Hugo Stenbeck i konkursförvaltning. Med tiden gled han över till processrätt.

Olle Flygt har tillbringat över tre decennier i toppen av svensk affärsjuridik. Partner på två av de ledande advokatbyråerna: Vinge och Mannheimer Swartling. Som processjurist.

Vi pratar högadel inom affärsjuridik. På de största byråerna vill självfallet landets största företag vara klienter. Logiken är enkel: väljer du den största – alltså högadel – slipper du kritik. Trygghet slår mod när miljardtvister står på spel eller miljardaffärer göras.

Ytterligare en anledning att välja en stor byrå är att de kan hjälpa dig med allt från arbetsrätt till miljölagstiftning till de senaste decenniernas viktigaste fält inom affärsjuridik: Mergers and Acquisitions och andra transaktioner.

Som Olle minns det lyfte den delen av verksamheten rejält i början av 90-talet, när man bland annat började göra Due Diligence, alltså företagsundersökningar på ett annat mer arbetskrävande sätt än tidigare.

I dag är Olle Flygt inte längre ombud i skiljedomsprocesser. Han dömer i stället andra.

“Jag är inte ombud längre. Jag hade mitt sista ärende alldeles nyligen. Nu är jag skiljedomare”, säger han när vi sitter i ett mindre mötesrum med höga fönster och utsikt mot innergården med Carl Milles-skulpturer.

Rummet upplevs mindre eftersom vi precis tittat på det stora styrelserummet som kan jämföras med en mindre katedral. Ivar Kreuger lät gravera in de 22 ledamöternas funktion som symboler i det gigantiska bordet.

Olles ord låter som en reträtt. Det är det inte. Snarare en omkalibrering. Lägre tempo, mindre pengar, betydligt mindre stress. Men fortfarande mitt i kärnan: konflikter som ska lösas.

I dag arbetar Olle Flygt på egna villkor, med färre timmar och större kontroll.


