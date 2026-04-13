Advokatbyråer misslyckas med tillväxt – det missar dom

David Maurer, som jobbar med rekrytering till advokatbyråer i USA konstaterar att byråer ofta fokuserar på ekonomiska nyckeltal som intäkter per jurist och vinst per delägare, medan frågan om hur ny talang ska integreras och lyckas på den nya plattformen hamnar i skymundan.

”Tillväxt utan talang är illusorisk”, skriver Maurer i en krönika i Reuters, och pekar på att branschdata visar på utbredd underprestation bland lateralt rekryterade jurister.

Byråer antar ofta att en framgångsrik jurist i en miljö automatiskt kommer att leverera samma resultat i en annan, något som forskning och marknadserfarenhet inte stöder.

Skillnaderna mellan framgång och misslyckande

Maurer lyfter fram flera faktorer som skiljer framgångsrika byråer från övriga.

De som lyckas bäst identifierar systematiskt vilka egenskaper som krävs för att trivas på just deras plattform, snarare än att enbart förlita sig på meritlistor och finansiell due diligence. De erbjuder också en trovärdig berättelse om möjligheter och karriärutveckling, bortom ren kompensation.

Integrering av nya delägare beskrivs som en avgörande framgångsfaktor. Byråer som har infört dedikerade integrationsroller och löpande förfinat sina integrationsplaner uppnår snabbare resultat med nyanställda, enligt analysen.

Geografisk expansion, en av de vanligaste tillväxtstrategierna i branschen, riskerar att fallera när byråer prioriterar närvaro i en ny marknad framför faktisk kapacitet.

Samma problematik gäller fusioner, särskilt transatlantiska sådana, där kulturella skillnader kring individuella kontra institutionella bidrag skapar friktion som ofta är svårare att hantera än de ekonomiska aspekterna.