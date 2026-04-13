Advokatbyråer som satsar på tillväxt genom geografisk expansion, fusioner eller nya verksamhetsområden riskerar att misslyckas om de inte gör talangstrategin till en central del av planen.
Advokatbyråer misslyckas med tillväxt – det missar dom
David Maurer, som jobbar med rekrytering till advokatbyråer i USA konstaterar att byråer ofta fokuserar på ekonomiska nyckeltal som intäkter per jurist och vinst per delägare, medan frågan om hur ny talang ska integreras och lyckas på den nya plattformen hamnar i skymundan.
”Tillväxt utan talang är illusorisk”, skriver Maurer i en krönika i Reuters, och pekar på att branschdata visar på utbredd underprestation bland lateralt rekryterade jurister.
Byråer antar ofta att en framgångsrik jurist i en miljö automatiskt kommer att leverera samma resultat i en annan, något som forskning och marknadserfarenhet inte stöder.
Skillnaderna mellan framgång och misslyckande
Maurer lyfter fram flera faktorer som skiljer framgångsrika byråer från övriga.
De som lyckas bäst identifierar systematiskt vilka egenskaper som krävs för att trivas på just deras plattform, snarare än att enbart förlita sig på meritlistor och finansiell due diligence. De erbjuder också en trovärdig berättelse om möjligheter och karriärutveckling, bortom ren kompensation.
Integrering av nya delägare beskrivs som en avgörande framgångsfaktor. Byråer som har infört dedikerade integrationsroller och löpande förfinat sina integrationsplaner uppnår snabbare resultat med nyanställda, enligt analysen.
Geografisk expansion, en av de vanligaste tillväxtstrategierna i branschen, riskerar att fallera när byråer prioriterar närvaro i en ny marknad framför faktisk kapacitet.
Samma problematik gäller fusioner, särskilt transatlantiska sådana, där kulturella skillnader kring individuella kontra institutionella bidrag skapar friktion som ofta är svårare att hantera än de ekonomiska aspekterna.
AI förändrar rekryteringsekvationen
Talangfrågan kompliceras ytterligare av AI-utvecklingen. I en intervju med Realtid konstaterar Agnes Hammarstrand, partner på Advokatfirman Delphi, att AI redan i dag kan vara bättre än en nyexaminerad jurist under det första halvåret.
Det innebär att byråer kan behöva färre juniora anställda, vilket i sin tur skapar en utmaning för hur nästa generation advokater ska utbildas.
Enligt henne frågan är en branschproblematik som ingen enskild byrå kan lösa på egen hand.
Maurer argumenterar i sin analys för att byråer bör blicka fem till tio år framåt och rekrytera jurister med hybrid kompetens inom både teknik och juridik, snarare än att förstärka befintliga modeller.