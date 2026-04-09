Vinge stöttar unga entreprenörer i nytt samarbete

Advokatfirman Vinge har inlett ett pro bono-samarbete med XO Foundation med syfte att stötta unga entreprenörer i ett tidigt skede.

Samarbetet innebär att byrån bidrar med affärsjuridisk rådgivning till stipendiater inom ramen för initiativ som XO Academy.

XO Foundation arbetar med att främja entreprenörskap genom stipendier, mentorskap och nätverk, och har sedan starten delat ut över 25 miljoner kronor till unga företagare i Sverige.

Vill stärka mångfalden

Genom samarbetet får deltagarna tillgång till juridisk expertis inom områden som bolagsstruktur, ägarfrågor, avtal och finansiering.

Enligt Vinge är initiativet en del av byråns arbete med att stärka mångfalden i näringslivet och bidra till nästa generations företagande.

”På Vinge finns en stark entreprenöriell anda och en stor respekt för företagare som vågar satsa. XO Foundation är därför en väldigt naturlig matchning för oss. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra tidigt i entreprenörsresan och samtidigt lära känna nästa generations entreprenörer”, säger Christina Kokko, Head of Private Equity på Vinge.

Hoppas på fler unga

För XO Foundation ses tillgången till kvalificerad juridisk rådgivning som ett viktigt stöd för att omvandla idéer till fungerande bolag.

Initiativet väntas därmed bidra till att fler unga entreprenörer får bättre förutsättningar att etablera och utveckla sina verksamheter.