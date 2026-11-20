Europadomstolens ordförande beslutade den 13 november att stänga av en rumänsk advokat i två år. Under den tiden får hon varken företräda eller på annat sätt bistå parter inför domstolen. Beslutet offentliggjordes den 18 november av domstolen i Strasbourg.

Advokaten var ett av två ombud för de klagande i ett mål där kammaren upptäckte en lång rad fel i hennes yttranden om domstolens praxis.

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Hon hänvisade till rättsfall som inte finns, så kallade hallucinationer. Hon citerade påhittade paragrafer i domar som faktiskt finns. Hon åberopade också verkliga avgöranden som antingen saknade betydelse för målet eller sa motsatsen till det hon själv argumenterade för.

”Ett mönster”

Advokaten har medgett att hon använde AI-verktyg när hon skrev yttrandena. Själv kallade hon felen ”felaktigheter” och ”citeringsfel”.

Kammaren gick inte med på den beskrivningen. Enligt domstolen handlade det inte om enstaka misstag utan om ett mönster av många, upprepade och allvarliga fel. Domstolen ansåg att hon brutit mot de yrkesmässiga och etiska skyldigheter som gäller för ombud inför domstolen, och som även finns i nationell rätt. Kammaren lämnade därför ett motiverat förslag om två års avstängning, som ordföranden godkände.

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Beslutet fattades med stöd av artikel 44D i domstolens arbetsordning, som tillåter att ombud stängs av under exceptionella omständigheter, skriver norska juristtidningen Rett24. Enligt kammaren fick domstolen lägga betydande tid på att kontrollera inlagorna och brevväxla med de andra parterna. Det arbetet var oförenligt med domstolens egentliga uppgifter enligt Europakonventionen.

Avstängningen gäller bara den ena advokaten och är inte slutgiltig. Hon kan få tillbaka rätten att företräda klienter på de villkor som domstolens regler anger, rapporterar rumänska Informat.