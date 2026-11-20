En rumänsk advokat får inte företräda klienter vid Europadomstolen på två år. Hennes inlagor innehöll påhittade rättsfall, paragrafer som inte finns och domar som gick emot hennes egen argumentation.
Advokat stängs av från Europadomstolen – lät AI hitta på rättsfall
Europadomstolens ordförande beslutade den 13 november att stänga av en rumänsk advokat i två år. Under den tiden får hon varken företräda eller på annat sätt bistå parter inför domstolen. Beslutet offentliggjordes den 18 november av domstolen i Strasbourg.
Advokaten var ett av två ombud för de klagande i ett mål där kammaren upptäckte en lång rad fel i hennes yttranden om domstolens praxis.
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Hon hänvisade till rättsfall som inte finns, så kallade hallucinationer. Hon citerade påhittade paragrafer i domar som faktiskt finns. Hon åberopade också verkliga avgöranden som antingen saknade betydelse för målet eller sa motsatsen till det hon själv argumenterade för.
”Ett mönster”
Advokaten har medgett att hon använde AI-verktyg när hon skrev yttrandena. Själv kallade hon felen ”felaktigheter” och ”citeringsfel”.
Kammaren gick inte med på den beskrivningen. Enligt domstolen handlade det inte om enstaka misstag utan om ett mönster av många, upprepade och allvarliga fel. Domstolen ansåg att hon brutit mot de yrkesmässiga och etiska skyldigheter som gäller för ombud inför domstolen, och som även finns i nationell rätt. Kammaren lämnade därför ett motiverat förslag om två års avstängning, som ordföranden godkände.
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Beslutet fattades med stöd av artikel 44D i domstolens arbetsordning, som tillåter att ombud stängs av under exceptionella omständigheter, skriver norska juristtidningen Rett24. Enligt kammaren fick domstolen lägga betydande tid på att kontrollera inlagorna och brevväxla med de andra parterna. Det arbetet var oförenligt med domstolens egentliga uppgifter enligt Europakonventionen.
Avstängningen gäller bara den ena advokaten och är inte slutgiltig. Hon kan få tillbaka rätten att företräda klienter på de villkor som domstolens regler anger, rapporterar rumänska Informat.
Första gången i domstolen
Europadomstolens vice ordförande, den norske domaren Arnfinn Bårdsen, säger till Rett24 att han inte känner till detaljerna i det rumänska fallet. Men såvitt han förstår är det första gången domstolen avslöjat den här typen av AI-missbruk, och första gången det lett till en tvåårig avstängning.
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Enligt Bårdsen visar fallet att risken är stor för både Europadomstolen och nationella domstolar. Advokater och domare måste använda AI med försiktighet och öppenhet. Annars riskerar förtroendet för rättsväsendet att undergrävas, säger han till Rett24.
Från böter till avstängning
Fallet är långt ifrån det enda. Realtid har tidigare rapporterat om en åklagare vid den brittiska åklagarmyndigheten CPS som hänvisade till ett påhittat avgörande inför High Court. Enligt den brittiske advokaten Matthew Lee hade antalet dokumenterade, misstänkta och omtvistade AI-relaterade fel i brittiska domstolar då nått 101.
Även i Sverige har problemet nått domstolarna. En jurist missade att fyra av de HD-domar hen hänvisade till var påhittade av AI, i ett mål vid Eskilstuna tingsrätt. Tingsrätten sänkte arvodet och kallade inlagorna ”AI slop”.
Fram till nu har påföljderna oftast varit böter eller sänkta arvoden. Men de håller på att skärpas. I Storbritannien ströks i höstas Abhishek Kumar, registrerad som utländsk advokat, ur registret efter att ha använt AI-genererade falska hänvisningar när han försvarade sig i ett disciplinärende. Det var första gången den brittiska disciplinnämnden för advokater, Solicitors Disciplinary Tribunal, prövade frågan, skriver Law Gazette.
Med Europadomstolens beslut har frågan nu för första gången nått en internationell domstol, med en påföljd som i praktiken stänger advokaten ute från den viktigaste instansen för mänskliga rättigheter i Europa.