Lyxhotell, dyra tjänstebilar, miljonaffärer med kompisar och en chef som anställde sin dotters sambo. Lunds kommunala parkeringsbolag LKP har utvecklats till en av årets mest uppseendeväckande kommunala affärsskandaler. Nu lämnar sex av sju chefer sina jobb. Flera får rejäla avgångsvederlag.
Lyxhotell, kompisaffärer och fallskärmar – skandalen som skakar Lund
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