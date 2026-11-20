38 månadslöner för att bli av med cheferna

Det började med att Sydsvenskan i augusti avslöjade en märklig chefsrekrytering. Sedan dess har tidningens granskning vuxit till en historia om misstänkt jäv, bristande upphandlingar och omfattande slöseri med kommunala pengar.

Den 19 november kom beskedet att ytterligare fyra chefer får lämna LKP. Därmed har sex av bolagets sju chefer fått gå. Endast kundtjänstchefen finns kvar.

Att städa upp i ledningen blir heller ingen gratis historia.

Bygg- och fastighetschefen Jonas Söderholm får fem månadslöner. Affärschefen Armin Memic får tio, parkeringschefen Kenan Mujevic elva och ekonomichefen Ola Svensson tolv.

Tillsammans motsvarar uppgörelserna 38 månadslöner. Söderholm hade 70 000 kronor i månadslön och får därmed 350 000 kronor.

Den tidigare vd:n Paul Myllenberg fick däremot lämna utan sin avtalade fallskärm på två miljoner kronor.

Att parkera bilen i Lund kan vara dyrt. Men det är småpengar jämfört med parkeringsbolagets kontorsprojekt, där renoveringskostnaden växte från nio till omkring 30 miljoner kronor.

Anställde dotterns sambo till toppjobb

Historien om Jonas Söderholm är särskilt anmärkningsvärd.

Han rekryterades till bygg- och fastighetschef av HR-chefen Carina Pihlwret, vars dotter han är sambo med. Tjänsten annonserades aldrig ut.

Söderholm hade tidigare dömts till fyra års fängelse för grova ekonomiska brott. Enligt Sydsvenskan innehöll hans meritförteckning också felaktiga uppgifter.

Hans företag Lommify hade dessutom fått uppdrag att sköta städning och halkbekämpning åt LKP. Under det senaste året har parkeringsbolaget betalat minst 700 000 kronor till företaget.

Therese Fällman, som ledde bolaget under hösten, konstaterar att rekryteringskontrollen misslyckades.

”Det jobb som han fick hade han inte tillräcklig kompetens för”, säger hon till Sydsvenskan.

Sydsvenskans granskning visar att LKP köpt varor och tjänster för minst 12,5 miljoner kronor från företag med kopplingar till vänner och släktingar till två chefer.

Affärschefen Armin Memic har också använt företagets kreditkort för omfattande inköp.

Under fyra granskade månader 2024 och 2025 gjordes 68 inköp på totalt 111 401 kronor. Endast tre kvitton lämnades in.

Bland utgifterna finns elektronik för 21 000 kronor, en hotellvistelse i Göteborg för drygt 6 000 kronor och en femdagarsresa till Tyskland för över 26 000 kronor.

”Som vi ser det har de framförallt brutit mot lagen om offentlig upphandling”, säger Therese Fällman om affärschefen och parkeringschefen.

Även den tidigare vd:ns inköp har ifrågasatts. Han köpte bland annat kontorsinredning för över 600 000 kronor från en väns företag.

Kontorsbygget gick från nio till 30 miljoner

LKP förvaltar nio parkeringshus och omkring 20 000 parkeringsplatser. Bolaget omsatte 119 miljoner kronor under 2025.

Kostnaderna för det nya huvudkontoret på Gastelyckan illustrerar problemen. Renoveringen beräknades ursprungligen kosta nio miljoner kronor men landade på omkring 30 miljoner. Hela kontorsprojektet kostade 37 miljoner kronor, enligt Sydsvenskan.

Kommunens ägardirektiv visar att LKP för 2026 hade en prognos om 505 miljoner kronor i låneskuld. Det ekonomiska målet är en rörelsemarginal på minst tio procent.

Bolaget ägs av kommunala Lunds Rådhus AB, som ansvarar för styrningen av flera kommunala bolag.

Ny vd ska återställa förtroendet

Den 18 november tillträdde Matthias Olsson som ny tillförordnad vd på ett nio månader långt förordnande.

Han har tidigare haft ledande befattningar inom Lunds kommun och är sedan 2025 vd för företaget Ultraputs. Bolagsnamnet passar nästan osannolikt bra för det nya uppdraget.

”Matthias Olssons uppdrag blir att fortsätta arbetet med att återuppbygga förtroendet för bolaget och samtidigt se till att den dagliga driften rullar på”, säger styrelseordföranden Mats Helmfrid (M).

Även hela LKP:s politiskt tillsatta styrelse ska bytas ut i december.

Revisionsföretaget PwC granskar nu bolagets inköp, avtal och beslutsfattande. Rapporten väntas i början av december. Enligt Sydsvenskan kan granskningen också leda till polisanmälningar.