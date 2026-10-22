Domstol sågade advokatens ”AI-skräp” – hon svarade med 82 sidor

”Missar poängen”

Svaret blev 82 sidor långt. Enligt domstolens beslut från i onsdags missar det poängen.

”Ingen kompetent advokat, än mindre en som utger sig för att vara specialistcertifierad, borde lämna in en liknande framställan i en appellationsdomstol”, skriver domarna.

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Enligt domstolen förnekar Soroka inte att hon använt AI, men hon undviker frågan och försvarar i stället de argument som tidigare underkänts. Hon hävdar att hon använt eget omdöme. ”Varje ord jag lämnar in är ett ord jag har läst, bedömt, kontrollerat mot källan och gjort till mitt eget”, skriver hon.

Domstolen konstaterar att det inte befriar en advokat från ansvar för innehållet att hon tar ansvar för en inlaga hon undertecknat.

Felstavningar blev ”hån”

Soroka hade hävdat att domaren i underrätten hånat henne genom att uttala hennes namn fel. Som stöd hänvisade hon till felstavningar i ett preliminärt, inofficiellt protokoll.

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Men protokollet innehöll 61 felstavningar av namnen på nio andra personer. Sorokas namn var felstavat nio gånger, medan den särskilda företrädaren för barnet fick sitt namn felstavat 24 gånger.

Eftersom Soroka säger sig ha granskat varje ord, verkar hon enligt domstolen medge att hon medvetet fört fram ett falskt påstående baserat på uppenbara skrivfel.

Hon medger också att en inlaga i underrätten innehöll ett längre felaktigt citat som hon tillskrev ett avgörande från samma domstol. Hon skyller på mänskligt misstag och tidspress.

”Fram till AI, och fram till det här fallet, har vi aldrig stött på advokater som ’hallucinerar’ citat som inte finns”, skriver domarna.

Försvaret: Inga sanktioner ännu

Soroka svarade inte på Reuters frågor. Hennes kontor har tidigare framhållit för juristbloggen Volokh Conspiracy att inga sanktioner utdömts och att domstolens kritik i september uttryckligen inte gällde påhittad juridik eller falska hänvisningar.

Beslutet är inte slutgiltigt förrän en eventuell begäran om omprövning hanterats. Det är nu upp till Florida Bar att avgöra hur ärendet ska hanteras.

Längden blir problemet

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Fallet visar på ett problem som går bortom påhittade rättsfall där domstolarna drunknar i text.

I Österrike höll domare och åklagare nyligen en veckas protest mot personalbristen, och AI var en av förklaringarna. Domarföreningens ordförande Gernot Kanduth beskrev till ORF inlagor på 400 sidor som AI skriver på nolltid, men som tar många gånger längre tid för en människa att läsa.

Även fabricerade källor är fortfarande ett växande problem. Antalet advokater som erkänner slarvig AI-användning har enligt Reuters ökat sedan den första amerikanska sanktionen för tre år sedan. AI-fel har nu dykt upp i domar, expertutlåtanden och åklagares inlagor.

Realtid har tidigare skrivit om hur domstolarna tröttnat på advokaternas AI-slarv. Problemet finns också i Sverige, där en tingsrätt sågat en jurist som hänvisat till påhittade HD-domar.