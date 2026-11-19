Den 42-årige advokaten William Christopher Swett från Johns Island i South Carolina dömdes i måndags till 87 månaders fängelse för bedrägeri (wire fraud) och penningtvätt.

Han ska också betala tillbaka mer än 2,5 miljoner dollar. Efter fängelsestraffet följer tre års övervakning, och i det federala systemet finns ingen villkorlig frigivning.

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Swett erkände i februari fyra fall av bedrägeri och fyra fall av penningtvätt. Straffet hamnar i nedre delen av de federala riktlinjerna, rapporterar Live 5 News. Hans advokatlicens har varit tillfälligt indragen sedan maj 2024.

Påhittade klienter och förfalskade journaler

Swett arbetade på Motley Rice i Mount Pleasant utanför Charleston. Det är en av USA:s mest kända byråer som för skadeståndstalan för privatpersoner, och den blev känd för sin roll i de stora tobaksprocesserna på 1990-talet. Swett arbetade med mål om asbest och mesoteliom, en cancerform som drabbar lungsäcken.

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Enligt åklagarna pågick bedrägerierna från åtminstone 2018 till 2024 och bestod av flera parallella upplägg. Swett startade bolag som såg ut som vanliga leverantörer av juridiska tjänster, bland annat MedBill Solutions och Legal Assets. Sedan fakturerade han byrån och klienterna för dokumentgranskningar och medicinska sammanställningar som aldrig blev gjorda. Att han själv låg bakom bolagen höll han hemligt.

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Han lämnade också in utlägg för resor, hotell och middagar, bland annat kopplade till över ett dussin klienter som inte fanns. I vissa fall bokade han resor, sparade kvittot, avbokade och begärde ändå ersättning, enligt ABC News 4. Byrån betalade ofta, men en stor del av kostnaderna fördes vidare till klienterna och drogs från deras förlikningsbelopp.

Allvarligast var de påhittade skadeärendena. Med falska klienter och förfalskade journaler förhandlade Swett 2021 fram två förlikningar med Johnson & Johnson om totalt 975 000 dollar, och delar av pengarna hamnade på konton han kontrollerade. Han drev också fabricerade skadeståndsanspråk i familjemedlemmars namn. Enligt ABC News 4 fick han även sin fru, som var paralegal, att lämna in falska utlägg.