En amerikansk advokat på den välkända processbyrån Motley Rice har dömts till drygt sju års fängelse efter att i sex år ha lurat både arbetsgivaren och sina klienter på över två miljoner dollar.
Advokat lurade klienter och byrå på miljoner – hittade på skadeärenden och fakturor
Den 42-årige advokaten William Christopher Swett från Johns Island i South Carolina dömdes i måndags till 87 månaders fängelse för bedrägeri (wire fraud) och penningtvätt.
Han ska också betala tillbaka mer än 2,5 miljoner dollar. Efter fängelsestraffet följer tre års övervakning, och i det federala systemet finns ingen villkorlig frigivning.
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Swett erkände i februari fyra fall av bedrägeri och fyra fall av penningtvätt. Straffet hamnar i nedre delen av de federala riktlinjerna, rapporterar Live 5 News. Hans advokatlicens har varit tillfälligt indragen sedan maj 2024.
Påhittade klienter och förfalskade journaler
Swett arbetade på Motley Rice i Mount Pleasant utanför Charleston. Det är en av USA:s mest kända byråer som för skadeståndstalan för privatpersoner, och den blev känd för sin roll i de stora tobaksprocesserna på 1990-talet. Swett arbetade med mål om asbest och mesoteliom, en cancerform som drabbar lungsäcken.
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Enligt åklagarna pågick bedrägerierna från åtminstone 2018 till 2024 och bestod av flera parallella upplägg. Swett startade bolag som såg ut som vanliga leverantörer av juridiska tjänster, bland annat MedBill Solutions och Legal Assets. Sedan fakturerade han byrån och klienterna för dokumentgranskningar och medicinska sammanställningar som aldrig blev gjorda. Att han själv låg bakom bolagen höll han hemligt.
Han lämnade också in utlägg för resor, hotell och middagar, bland annat kopplade till över ett dussin klienter som inte fanns. I vissa fall bokade han resor, sparade kvittot, avbokade och begärde ändå ersättning, enligt ABC News 4. Byrån betalade ofta, men en stor del av kostnaderna fördes vidare till klienterna och drogs från deras förlikningsbelopp.
Allvarligast var de påhittade skadeärendena. Med falska klienter och förfalskade journaler förhandlade Swett 2021 fram två förlikningar med Johnson & Johnson om totalt 975 000 dollar, och delar av pengarna hamnade på konton han kontrollerade. Han drev också fabricerade skadeståndsanspråk i familjemedlemmars namn. Enligt ABC News 4 fick han även sin fru, som var paralegal, att lämna in falska utlägg.
”Ett heltidsjobb”
Domaren Richard Gergel och åklagarna beskrev upplägget som så sofistikerat att det i praktiken var ett heltidsjobb. Motley Rice-partnern Ann Rice Ervin, dotter till byråns medgrundare Joe Rice, uppger att det krävdes omkring 10 000 arbetstimmar att reda ut härvan.
Allt började när en bank flaggade en check som misstänkt bedräglig. Byrån startade då en egen utredning och kopplade in myndigheterna, enligt ABC News 4.
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Försvaret lyfte fram spelberoende och en svår uppväxt. Domaren konstaterade att det inte ursäktade brotten. I rätten bad Swett sina tidigare kollegor om ursäkt.
”Han är definitivt en god människa. Han gjorde några fruktansvärda misstag, och han hade sina skäl”, säger hans försvarare Nathan Williams till Live 5 News.
Den federala åklagaren Bryan Stirling säger i pressmeddelandet att Swett missbrukade det förtroende byrån och klienterna gett honom, och att ingen står över lagen, ”inte heller advokater”. Enligt Live 5 News pekade han i rätten särskilt ut Joe Rice som ett av offren.
Åklagaren Emily Limehouse jämförde i rätten fallet med Alex Murdaugh, den ökända advokaten i South Carolina som erkänt att han stulit miljoner från klienter. Hon betonade samtidigt att Swetts brott inte var lika omfattande och inte drabbade lika många.