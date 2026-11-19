Kiropraktorn Stuart Bernsen, som tidigare bodde i Westmont utanför Chicago och i dag bor i Puerto Rico, har dömts till 15 månaders fängelse för att ha lämnat in en falsk självdeklaration.

Bernsen är medgrundare och före detta vd för ett bolag som drev ett nätverk av kiropraktorkliniker. I samband med domen beskriver myndigheterna nätverket som fler än 100 kliniker över hela USA. När han erkände brottet i juni rapporterade bland andra Washington Times att det rörde sig om drygt 50 kliniker i Mellanvästern.

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Utöver fängelsestraffet ska Bernsen betala tillbaka knappt 1,3 miljoner dollar till staten och dessutom 429 000 dollar i ränta, totalt motsvarande omkring 17 miljoner kronor. Efter att han avtjänat straffet följer ett år av övervakning.

Köpte upplägget för 25 000 dollar

Mellan 2019 och 2021 gömde Bernsen mer än 4,1 miljoner dollar i inkomster. Det gav ett skattebortfall på över 1,2 miljoner dollar, ungefär 12 miljoner kronor.

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Skatteupplägget köpte han för omkring 25 000 dollar. Han gjorde det trots att både en skatterådgivare och vägledning från skattemyndigheten IRS hade varnat för att det var otillåtet.

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Upplägget byggde på en rad truster och en falsk välgörenhetsstiftelse. Det skulle se ut som att Bernsen för gott hade lämnat över sina ägarandelar i flera bolag, bland dem kiropraktorverksamheten, till trusterna och stiftelsen.

I själva verket behöll han kontrollen över tillgångarna och fortsatte att tjäna på intäkterna.