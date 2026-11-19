En amerikansk vårdföretagare har dömts till fängelse efter att ha gömt motsvarande runt 40 miljoner kronor i inkomster bakom truster och en skenbar välgörenhetsstiftelse. Pengarna gick bland annat till en diamant, en båt och en lyxvilla på Saint-Barthélemy.
Vd gömde 40 miljoner i falsk stiftelse – köpte diamant och hyrde lyxvilla
Kiropraktorn Stuart Bernsen, som tidigare bodde i Westmont utanför Chicago och i dag bor i Puerto Rico, har dömts till 15 månaders fängelse för att ha lämnat in en falsk självdeklaration.
Bernsen är medgrundare och före detta vd för ett bolag som drev ett nätverk av kiropraktorkliniker. I samband med domen beskriver myndigheterna nätverket som fler än 100 kliniker över hela USA. När han erkände brottet i juni rapporterade bland andra Washington Times att det rörde sig om drygt 50 kliniker i Mellanvästern.
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Utöver fängelsestraffet ska Bernsen betala tillbaka knappt 1,3 miljoner dollar till staten och dessutom 429 000 dollar i ränta, totalt motsvarande omkring 17 miljoner kronor. Efter att han avtjänat straffet följer ett år av övervakning.
Köpte upplägget för 25 000 dollar
Mellan 2019 och 2021 gömde Bernsen mer än 4,1 miljoner dollar i inkomster. Det gav ett skattebortfall på över 1,2 miljoner dollar, ungefär 12 miljoner kronor.
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Skatteupplägget köpte han för omkring 25 000 dollar. Han gjorde det trots att både en skatterådgivare och vägledning från skattemyndigheten IRS hade varnat för att det var otillåtet.
Upplägget byggde på en rad truster och en falsk välgörenhetsstiftelse. Det skulle se ut som att Bernsen för gott hade lämnat över sina ägarandelar i flera bolag, bland dem kiropraktorverksamheten, till trusterna och stiftelsen.
I själva verket behöll han kontrollen över tillgångarna och fortsatte att tjäna på intäkterna.
Diamant och villa i Karibien
Pengarna gick till privat konsumtion: barnens collegeavgifter, fastigheter, en båt och en diamant värd mer än 60 000 dollar, cirka 600 000 kronor.
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Med pengar från den påstådda välgörenhetsstiftelsen hyrde han också en lyxvilla åt sig själv och familjen på Saint-Barthélemy, den franska ön i Karibien som är ett populärt resmål för världens rikaste.
Bernsen lämnade dessutom in falska deklarationer för trusterna. Där drog han av sina privata inköp som om de vore kostnader för att förvalta trusterna.
Kunde ha fått tre år
Bernsen erkände i juni en åtalspunkt om att avsiktligt ha lämnat in en falsk deklaration. Domen kom efter en uppgörelse med åklagarna. Enligt branschsajten Becker’s riskerade han upp till tre års fängelse. Domen var från början planerad till början av oktober.
Fallet har utretts av IRS brottsutredande enhet, och åtalet har drivits av justitiedepartementets avdelning för bedrägeribrott tillsammans med åklagarmyndigheten i Illinois norra distrikt.
Truster ett återkommande verktyg
Att skicka pengar genom stiftelser, truster och fondbolag är ett återkommande mönster i stora skattebrottsmål, även i Europa. Realtid har tidigare skrivit om fondchefen som dömdes i cum-ex-härvan, en av Tysklands största skattebrottshärvor.
I Danmark dömdes finansmannen Sanjay Shah till tolv års fängelse, det hårdaste straffet för ekonomisk brottslighet i landets historia.