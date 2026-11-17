AI får en allt större plats i juridikbranschen. Det visar Herbert Smith Freehills Kramers senaste drag, där svenska Legora är en del av strategin.
Advokatjätte värvar AI-specialister – svenska Legora får nyckelroll
Den internationella advokatbyrån Herbert Smith Freehills Kramer rekryterar ett team av juridiska ingenjörer – legal engineers – från AI-bolaget Norm Ai.
Rekryteringen är en del av advokatbyråns satsning på att integrera artificiell intelligens i verksamheten och utveckla nya tjänster för sina klienter.
Teamet kommer att ansluta till byråns globala AI-avdelning under de kommande veckorna.
Förstärker AI-teamet
Där ska specialisterna arbeta med att utveckla AI-baserade arbetsflöden, effektivisera interna processer och utbilda både medarbetare och klienter i användningen av tekniken, skriver Businesswire.
Legal engineers fungerar som en länk mellan juridisk kompetens och teknisk utveckling.
De har ofta juridisk utbildning och erfarenhet från advokatbyråer eller tillsynsmyndigheter, kombinerat med teknisk kunskap om hur AI kan användas för att förändra juridiskt arbete.
Rekryteringen innebär ytterligare en förstärkning av byråns globala AI-team, som leds av Ilona Logvinova, företagets globala AI-chef.
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Ska erbjuda Legora till medarbetarna
Hon tillträdde rollen förra året och var då en av de första personerna med en sådan position på en av världens större internationella advokatbyråer.
I mars i år inledde Herbert Smith Freehills Kramer dessutom en utrullning av AI-plattformen Legora, grundat i Sverige, till samtliga medarbetare.
Plattformen används för att stödja juridiskt arbete med hjälp av så kallade agentbaserade AI-system.
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Vill integrera AI i verksamheten
Enligt bolagets globala vd Justin D’Agostino är rekryteringen ett led i ambitionen att integrera AI i hela verksamheten, snarare än att enbart använda tekniken som ett komplement.
Advokatbyrån bildades i juni 2025 genom en sammanslagning av Herbert Smith Freehills och amerikanska Kramer Levin.
Den nya koncernen har omkring 2 700 jurister och verksamhet vid 26 kontor runt om i världen.
Bolaget uppger att det har arbetat med juridisk teknikutveckling i 15 år, sedan lanseringen av verksamhetsområdet Digital Legal Delivery 2011.
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