Den internationella advokatbyrån Herbert Smith Freehills Kramer rekryterar ett team av juridiska ingenjörer – legal engineers – från AI-bolaget Norm Ai.

Rekryteringen är en del av advokatbyråns satsning på att integrera artificiell intelligens i verksamheten och utveckla nya tjänster för sina klienter.

Teamet kommer att ansluta till byråns globala AI-avdelning under de kommande veckorna.

Förstärker AI-teamet

Där ska specialisterna arbeta med att utveckla AI-baserade arbetsflöden, effektivisera interna processer och utbilda både medarbetare och klienter i användningen av tekniken, skriver Businesswire.

Legal engineers fungerar som en länk mellan juridisk kompetens och teknisk utveckling.

De har ofta juridisk utbildning och erfarenhet från advokatbyråer eller tillsynsmyndigheter, kombinerat med teknisk kunskap om hur AI kan användas för att förändra juridiskt arbete.

Rekryteringen innebär ytterligare en förstärkning av byråns globala AI-team, som leds av Ilona Logvinova, företagets globala AI-chef.

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