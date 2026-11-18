L’Oréals amerikanska dotterbolag har gjort upp med fyra kvinnor som hävdar att kemiska håruträtningsprodukter gav dem cancer. Förlikningen kom en vecka in i den första rättegången, men över 12 700 liknande mål väntar fortfarande.
L'Oréal förlikas i första cancerrättegång – tusentals stämningar återstår
Förlikningen träffades i måndags, den 16 november, under en pågående rättegång i Chicago, rapporterar Reuters. Uppgörelsen gäller både L’Oréal USA och flera andra tillverkare av produkterna. Beloppet är konfidentiellt.
Rättegången inleddes med juryval den 9 november. Den var den första som hållits bland de tusentals mål där kvinnor stämt tillverkarna av så kallade hair relaxers, alltså kemiska medel som används för att räta ut lockigt hår.
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Kärandena MaryAnne Lindsey, Surenthia Jenkins, Miranda Lofton och Sandra Simpson stämde bolagen i Cook County i Illinois 2023 och 2024. De hävdar att många års användning av produkterna gav dem gynekologisk cancer.
Deras advokat Danielle Ward Mason hoppas enligt Reuters att uppgörelsen ger kvinnorna en känsla av upprättelse.
L’Oréal står fast vid säkerheten
En talesperson för L’Oréal säger till Reuters att konsumenternas hälsa är bolagets högsta prioritet. Bolaget har fortsatt förtroende för säkerheten i varumärket SoftSheen-Carsons produkter, där håruträtningsmedlen ingår.
”L’Oréal USA följer strikt alla regler på varje marknad där vi verkar, och våra produkter genomgår alltid en rigorös vetenskaplig säkerhetsutvärdering”, säger talespersonen.
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Förlikningen innebär inte att något orsakssamband mellan produkterna och cancer har fastslagits i domstol.
Produkterna har sålts under namn som Dark and Lovely och Optimum och har marknadsförts brett mot svarta kvinnor.
Studie startade stämningsvågen
Stämningarna tog fart efter en studie som amerikanska National Institutes of Health (NIH) publicerade 2022. Enligt studien löpte kvinnor som använde produkterna flera gånger om året mer än dubbelt så hög risk att drabbas av livmodercancer.
L’Oréal har framhållit att studien inte visar något orsakssamband mellan produkterna och sjukdomarna.
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Fler än 12 700 mål har samlats hos en federal domare i Chicago, enligt domstolshandlingar som Reuters tagit del av. Därtill drivs mål i delstatsdomstolar.
Delstater går till angrepp
Trycket mot L’Oréal kommer också från delstaterna. I september blev Arizona den första delstaten att stämma bolaget över håruträtningsprodukterna. Delstatens justitieminister Kris Mayes anklagar L’Oréal för att ha dolt belägg för att produkterna kan orsaka cancer, rapporterar Insurance Journal. Arizona kräver skadestånd och vill förbjuda försäljning av produkterna utan cancervarning.
I oktober stämde även Minnesota bolaget. Justitieminister Keith Ellison menar att marknadsföringen riktades mot svarta kvinnor och barn och att den bröt mot tre av delstatens konsumentskyddslagar, skriver Fox 9.
”Det är upprörande att L’Oréal marknadsförde de här produkterna som säkra till svarta kvinnor och flickor när de visste att de inte var det”, säger Keith Ellison i ett uttalande.
Går starkt trots processerna
Rättstvisterna pågår samtidigt som L’Oréals försäljning växer. Under årets första nio månader ökade omsättningen till 35,33 miljarder euro. Det motsvarar en jämförbar tillväxt på 6,9 procent, enligt bolagets delårsrapport.
Massmålen påminner om tyska Bayers långa strid om ogräsmedlet Roundup. I februari föreslog Bayer en förlikning på upp till 7,25 miljarder dollar för att avsluta skadeståndsprocesserna, rapporterade TV4.