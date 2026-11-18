Förlikningen träffades i måndags, den 16 november, under en pågående rättegång i Chicago, rapporterar Reuters. Uppgörelsen gäller både L’Oréal USA och flera andra tillverkare av produkterna. Beloppet är konfidentiellt.

Rättegången inleddes med juryval den 9 november. Den var den första som hållits bland de tusentals mål där kvinnor stämt tillverkarna av så kallade hair relaxers, alltså kemiska medel som används för att räta ut lockigt hår.

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Kärandena MaryAnne Lindsey, Surenthia Jenkins, Miranda Lofton och Sandra Simpson stämde bolagen i Cook County i Illinois 2023 och 2024. De hävdar att många års användning av produkterna gav dem gynekologisk cancer.

Deras advokat Danielle Ward Mason hoppas enligt Reuters att uppgörelsen ger kvinnorna en känsla av upprättelse.

L’Oréal står fast vid säkerheten

En talesperson för L’Oréal säger till Reuters att konsumenternas hälsa är bolagets högsta prioritet. Bolaget har fortsatt förtroende för säkerheten i varumärket SoftSheen-Carsons produkter, där håruträtningsmedlen ingår.

”L’Oréal USA följer strikt alla regler på varje marknad där vi verkar, och våra produkter genomgår alltid en rigorös vetenskaplig säkerhetsutvärdering”, säger talespersonen.

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Förlikningen innebär inte att något orsakssamband mellan produkterna och cancer har fastslagits i domstol.

Produkterna har sålts under namn som Dark and Lovely och Optimum och har marknadsförts brett mot svarta kvinnor.