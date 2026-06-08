Robot med sex hjul levererar pizza billigare än människor

Robotar som levererar pizza och matvaror är i stort sett billigare än mänskliga bud.

Det hävdar det estniska teknikbolaget Starship Technologies.

Efter efter tolv års utveckling säger sig vara nära att nå en leveranskostnad på under ett pund, drygt tolv kronor, per körning.

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Syns redan på gatorna

Bolagets sexhjuliga robotar har redan blivit en vanlig syn i delar av Storbritannien, särskilt i staden Milton Keynes norr om London.

Där används de för att transportera mat och dagligvaror direkt till kunder utan mänsklig förare.

Tekniken bygger på en kombination av sensorer och artificiell intelligens som gör att robotarna kan navigera självständigt på trottoarer, undvika hinder och välja lämpliga färdvägar, skriver The Economist.

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Systemen är utformade för att fungera även om uppkopplingen till externa datacenter bryts.

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