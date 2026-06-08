Kanske har du redan sett pizzabuden med hjul rulla runt på Stockholms gator. Nu menar tillverkarna av roboten att man har nått en viktig milstolpe.
Robot med sex hjul levererar pizza billigare än människor
Robotar som levererar pizza och matvaror är i stort sett billigare än mänskliga bud.
Det hävdar det estniska teknikbolaget Starship Technologies.
Efter efter tolv års utveckling säger sig vara nära att nå en leveranskostnad på under ett pund, drygt tolv kronor, per körning.
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Syns redan på gatorna
Bolagets sexhjuliga robotar har redan blivit en vanlig syn i delar av Storbritannien, särskilt i staden Milton Keynes norr om London.
Där används de för att transportera mat och dagligvaror direkt till kunder utan mänsklig förare.
Tekniken bygger på en kombination av sensorer och artificiell intelligens som gör att robotarna kan navigera självständigt på trottoarer, undvika hinder och välja lämpliga färdvägar, skriver The Economist.
Systemen är utformade för att fungera även om uppkopplingen till externa datacenter bryts.
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Har trådlös laddning
Till skillnad från självkörande bilar verkar leveransrobotarna i en betydligt mindre riskfylld miljö.
Robotarna väger omkring 35 kilo och rör sig i högst sex kilometer i timmen, vilket minskar säkerhetsutmaningarna jämfört med autonoma fordon på vägarna.
Starship har utvecklat flera generationer av sina fordon och använt erfarenheterna för att förbättra hållbarhet och driftsäkerhet.
Bland annat har de senaste modellerna fått trådlös laddning, vilket minskar slitaget på laddningskontakterna och förenklar underhållet.
Bolagets expansion har varit snabb. År 2018 hade företaget 127 robotar som tillsammans körde drygt 116 000 kilometer under året.
Behöver sällan ingripa
Vid slutet av 2025 hade flottan vuxit till 2 414 robotar som sammanlagt färdats över 5 miljoner kilometer.
Samtidigt har behovet av mänskliga ingripanden minskat kraftigt. Enligt företaget har antalet tillfällen då personal behöver hjälpa robotarna sjunkit med omkring 87 procent per körd kilometer.
Trots framstegen återstår vissa utmaningar. Robotar kan fortfarande fastna eller drabbas av tekniska problem ute på gatorna.
För att hantera sådana situationer har Starship bland annat utrustat fordonen med reservsystem som gör att de kan ta sig till en säker plats även vid fel.
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