Vik inte ner er i förhandlingarna med USA. Det är Jacob Wallenbergs budskap till EU efter Donald Trumps tal.
Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA
Mest läst i kategorin
Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna
USA:s president Donald Trump har backat från sina planer på strafftullar mot europeiska länder efter att ha enats med Nato om ett ramverk för framtida samarbete kring Grönland. President Trump meddelade på onsdagen att han inte kommer att införa de planerade tullarna på 10 procent från den 1 februari mot åtta europeiska länder, däribland Storbritannien, …
Biltillverkare säger nej till "made in Europe"-stämpel
Ska EU tvinga företag att använda europeiska komponenter? Vissa tror att det kan stärka Europas konkurrenskraft – men en bransch är mer skeptisk. EU-kommissionens försök att samla stöd från industrin bakom en ny ”made in Europe”-strategi möter motstånd från Europas biltillverkare. Initiativet, som drivs av industrikommissionären Stéphane Séjourné, syftar till att gynna produkter med hög …
"Tågkrasch i slow-motion": Sista dagarna för dollarn?
Världens viktigaste valuta befinner sig i gungning. Samtidigt som tunga experter varnar för en total kollaps och en förestående börskrasch, menar andra att ryktena om dollarns död är betydligt överdrivna. Det har stormat rejält kring den amerikanska dollarn den senaste tiden. Är den på fallrepet? Åsikterna går isär och frågan är vem som har rätt. …
Chefsekonom: Ljus prognos för Sverige trots omvärldsläget
Sveriges ekonomi växlar upp snabbare än väntat. DNB Carnegie höjer BNP‑prognoserna och bedömer att Riksbanken kan höja räntan redan 2026. Sveriges ekonomiska återhämtning har gått in i en betydligt starkare fas än vad många prognosmakare räknat med. I den nya konjunkturrapporten Economic Outlook höjer DNB Carnegie sina tillväxtprognoser markant: BNP väntas nu öka med 2,0 …
Prognosen: Guldpriset bryter flera drömgränser i år
Just nu tar guldet sikte på 5 000 dollar per uns. Men om en tung expert får rätt kan priset stiga betydligt mer än så. Guldpriset fortsätter att stiga och nådde på onsdagen en ny rekordnivå på över 4 800 dollar per uns. Det är drivet av ökade geopolitiska spänningar och hot om handelskonflikter mellan …
Näringslivsprofilen Jacob Wallenberg är just nu på plats på World Economic Forum i Davos.
Där är Donald Trumps tal under gårdagen den stora snackisen.
Även om det fanns hoppfulla aspekter att ta fasta på menar Wallenberg att Europa behöver vara starka och stränga i kommande handelsförhandlingar, rapporterar SVT.
Tullarna drogs tillbaka
Under torsdagskvällen stod det klart att USA inte inför några strafftullar mot EU den 1 februari, något som bidrog till en viss lättnad på marknaderna.
Trump undvek dessutom att tala om tullar i sitt Davostal och betonade att USA inte har för avsikt att använda våld i frågan om Grönland.
Enligt Wallenberg är detta signaler som kan tolkas positivt, även om osäkerheten kvarstår kring den långsiktiga amerikanska strategin.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Behöver minska beroendet
Samtidigt har de senaste veckornas uttalanden om Grönland samt tidigare tullhot mot bland annat Sverige bidragit till en ökad oro kring Europas ekonomiska utveckling.
Wallenberg menar dock att situationen också har en baksida som kan bli en drivkraft för förändring.
Enligt honom har relationen till USA tydliggjort behovet av att Europa stärker sin egen handlingskraft och minskar beroendet av andra stormakter.
Försvarar Ericsson-gåva
”The silver lining av allt det vi går igenom just nu med USA är att det blir en större medvetenhet kring att Europa måste bli mer självständigt, både från USA och Kina”, säger Wallenberg.
I sammanhanget har även uppmärksamhet riktats mot att Ericsson bidrog ekonomiskt till Trumps presidentinstallation, som Realtid tidigare har skrivit om.
Wallenberg försvarar detta som en del av det amerikanska politiska systemet, där närvaro och relationer till den politiska makten är avgörande för att kunna delta i samtal som påverkar näringslivet.
”Kan inte se det”
När det gäller Grönland bedömer Wallenberg att Trumps fortsatta intresse för att köpa området saknar realistisk grund.
Han anser det osannolikt att Danmark skulle överväga att avyttra en del av sitt territorium på det sättet.
”Jag kan inte se att ett land i Europa skulle gå tillväga på det sättet, att man sålde av en del av sitt land”, säger han.
Läs mer: Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad. Dagens PS
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.