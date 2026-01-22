22 jan. 2026

Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA

wallenberg
Jacob Wallenberg menar att Europa måste stå upp hårt i förhandlingarna med USA. (Foto: Anders Wiklund/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Vik inte ner er i förhandlingarna med USA. Det är Jacob Wallenbergs budskap till EU efter Donald Trumps tal.

Näringslivsprofilen Jacob Wallenberg är just nu på plats på World Economic Forum i Davos.

Där är Donald Trumps tal under gårdagen den stora snackisen.

Även om det fanns hoppfulla aspekter att ta fasta på menar Wallenberg att Europa behöver vara starka och stränga i kommande handelsförhandlingar, rapporterar SVT.

Tullarna drogs tillbaka

Under torsdagskvällen stod det klart att USA inte inför några strafftullar mot EU den 1 februari, något som bidrog till en viss lättnad på marknaderna.

Trump undvek dessutom att tala om tullar i sitt Davostal och betonade att USA inte har för avsikt att använda våld i frågan om Grönland.

Enligt Wallenberg är detta signaler som kan tolkas positivt, även om osäkerheten kvarstår kring den långsiktiga amerikanska strategin.

Behöver minska beroendet

Samtidigt har de senaste veckornas uttalanden om Grönland samt tidigare tullhot mot bland annat Sverige bidragit till en ökad oro kring Europas ekonomiska utveckling.

Wallenberg menar dock att situationen också har en baksida som kan bli en drivkraft för förändring.

Enligt honom har relationen till USA tydliggjort behovet av att Europa stärker sin egen handlingskraft och minskar beroendet av andra stormakter.

Försvarar Ericsson-gåva

The silver lining av allt det vi går igenom just nu med USA är att det blir en större medvetenhet kring att Europa måste bli mer självständigt, både från USA och Kina”, säger Wallenberg.

I sammanhanget har även uppmärksamhet riktats mot att Ericsson bidrog ekonomiskt till Trumps presidentinstallation, som Realtid tidigare har skrivit om.

Wallenberg försvarar detta som en del av det amerikanska politiska systemet, där närvaro och relationer till den politiska makten är avgörande för att kunna delta i samtal som påverkar näringslivet.

”Kan inte se det”

När det gäller Grönland bedömer Wallenberg att Trumps fortsatta intresse för att köpa området saknar realistisk grund.

Han anser det osannolikt att Danmark skulle överväga att avyttra en del av sitt territorium på det sättet.

”Jag kan inte se att ett land i Europa skulle gå tillväga på det sättet, att man sålde av en del av sitt land”, säger han.

