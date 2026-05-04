Svenska Google-veteraner har lämnat techjättarnas värld bakom sig för att bygga skräddarsydda lösningar för småbolag. Realtid träffar Serge Lachapelle och Henrik Lindahl och pratar om hur teknikskiften skapar stora möjligheter för mindre aktörer.
Google-veteraner bygger AI-lösningar för svenska småbolag
Det svenska investmentbolaget Disruptive Ventures meddelar att man adderar ännu en Google-veteran till sitt team för att växla upp sin strategi: att fungera som en operativ teknikavdelning för sina portföljbolag.
Senaste tillskottet är Henrik Lindahl, som tillträder som Engineering Lead efter 19 år på Google. Han ansluter till sina tidigare kollegor, Google Meet-pionjären Serge Lachapelle, nu partner och CTO på bolaget och Cassie Gustafsson, som nyligen började som AI People Lead.
Uppdraget är tydligt: utöver att leverera expertis om bolagsbyggande ska man utveckla och implementera egen mjukvara och egna tjänster som gör portföljbolagen mer konkurrenskraftiga.
Läs även:
Kodaren som når miljarder – från vinden i Huddinge
Snabbare än Google
Realtid träffar Serge Lachapelle och Henrik Lindahl som ständigt återkommer till fördelarna med att verka i en mindre organisation när teknikutvecklingen sker i ett rasande tempo. När vi frågar hur Henrik har upplevt sina tre första veckor på Disruptive Ventures svarar han att allt går väldigt fort.
”Vi är en liten organisation, så vi kan fatta beslut snabbt – och sen gäller de besluten. På Google måste ett beslut gå vidare i flera led. Här fattar vi besluten och sen går vi och bygger på en gång. Det är enormt tillfredsställande”, säger Henrik Lindahl till Realtid.
Denna snabbrörlighet menar de är småbolagens främsta styrka mot jättarna. Att kunna byta ut ett verktyg eller en process som inte fungerar och ersätta det med det absolut senaste är en lyx som storföretag sällan har.
”Vi kan använda de senaste modellerna hela tiden. Om vi inte gillar ett verktyg eller en process, då kastar vi ut den och använder en ny nästa dag. Det är spännande för mig att få vara i det som är längst fram och snabbast”, förklarar Henrik Lindahl som bland annat jobbat med Gapminder, Google Search och Google Meet.
Läs även:
Domstol: Olagligt att sparka anställda på grund av AI
Från 80 procent till produktionsredo
Ett praktiskt exempel på hur teamet arbetar är den egna utvecklingen av en ”säljcoach”, ett AI-verktyg som hjälper portföljbolagen att förbereda säljsamtal, transkribera live och analysera kundbehov.
Serge och Henrik beskriver hur de snabbt kunde prototypa fram en lösning som kopplade ihop elva olika tjänster, men att utmaningen ligger i att göra den ”hardened” för verklig affärsmiljö.
”Vi ’vibekodade’ oss fram till en prototyp som bevisade vad produkten kunde göra. Det gick sjukt snabbt. Men kodkvaliteten var inte där och testscenarierna var inte uppsatta. Det jobbet har vi gjort nu i några veckor för att göra den produktionsredo”, beskriver Henrik Lindahl.
Strategin handlar om att använda AI-agenter som verifierar varandras kod, vilket accelererar utvecklingsprocessen dramatiskt utan att tulla på kvaliteten.
”En liten företagshjälpfabrik”
Disruptive Ventures mål är att 10-dubbla intäkterna i de bolag de investerar i. Men istället för att bara skriva en check och sitta i styrelsen, går de in med konkret ingenjörskonst. Serge Lachapelle liknar deras verksamhet vid en fabrik för företagshjälp.
”Småbolagen behöver ofta HR-hjälp eller säljstöd. Men vi vill inte vara 50 personer för att kunna hjälpa 50 bolag. Vad kan vi bygga som gör att det här skalar? Hur kan vi bygga stöd för försäljning och HR så att vi kan ta in fler företag utan att behöva vara 100 anställda? Det är utmaningen vi har gett oss själva”, säger Serge Lachapelle.
Trots att AI kan generera kod och strategi på sekunder, betonar Henrik Lindahl att mänsklig expertis är viktigare än någonsin för att styra tekniken rätt.
”Man måste fortfarande bestämma vad koden ska göra. Det måste fortfarande vara en bra idé som löser användarproblemet på rätt sätt. AI kan hjälpa oss att resonera, men att ha grundkompetensen för att styra AI:n och hjälpa AI:n att fatta rätt beslut är absolut avgörande”, avslutar han.