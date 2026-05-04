Google-veteraner bygger AI-lösningar för svenska småbolag

Det svenska investmentbolaget Disruptive Ventures meddelar att man adderar ännu en Google-veteran till sitt team för att växla upp sin strategi: att fungera som en operativ teknikavdelning för sina portföljbolag.

Senaste tillskottet är Henrik Lindahl, som tillträder som Engineering Lead efter 19 år på Google. Han ansluter till sina tidigare kollegor, Google Meet-pionjären Serge Lachapelle, nu partner och CTO på bolaget och Cassie Gustafsson, som nyligen började som AI People Lead.

Uppdraget är tydligt: utöver att leverera expertis om bolagsbyggande ska man utveckla och implementera egen mjukvara och egna tjänster som gör portföljbolagen mer konkurrenskraftiga.

Realtid träffar Serge Lachapelle och Henrik Lindahl som ständigt återkommer till fördelarna med att verka i en mindre organisation när teknikutvecklingen sker i ett rasande tempo. När vi frågar hur Henrik har upplevt sina tre första veckor på Disruptive Ventures svarar han att allt går väldigt fort.

”Vi är en liten organisation, så vi kan fatta beslut snabbt – och sen gäller de besluten. På Google måste ett beslut gå vidare i flera led. Här fattar vi besluten och sen går vi och bygger på en gång. Det är enormt tillfredsställande”, säger Henrik Lindahl till Realtid.

Denna snabbrörlighet menar de är småbolagens främsta styrka mot jättarna. Att kunna byta ut ett verktyg eller en process som inte fungerar och ersätta det med det absolut senaste är en lyx som storföretag sällan har.

”Vi kan använda de senaste modellerna hela tiden. Om vi inte gillar ett verktyg eller en process, då kastar vi ut den och använder en ny nästa dag. Det är spännande för mig att få vara i det som är längst fram och snabbast”, förklarar Henrik Lindahl som bland annat jobbat med Gapminder, Google Search och Google Meet.

