Musks hot till OpenAI: "Ska göra er mest hatade i USA"

Konflikten mellan Elon Musk och ledningen för OpenAI har trappats upp ytterligare, enligt nya domstolshandlingar.

I ett sms ska Musk ha hotat att göra vd:n Sam Altman och bolagets ordförande Greg Brockman till ”de mest hatade männen i USA”.

Meddelandet skickades i slutet av april, dagarna före att rättegången mellan parterna inleddes i federal domstol i Kalifornien.

Kräver att de lämnar

Musk försökte då få till en uppgörelse i sista stund. När förslaget avvisades svarade han med hotfulla formuleringar, enligt OpenAI:s jurister.

Tvisten rör OpenAI:s omvandling från en ideell organisation till ett vinstdrivande bolag.

Musk, som var med och grundade verksamheten 2015, hävdar att bolaget övergett sitt ursprungliga syfte och vill att förändringen ska ogiltigförklaras.

Han kräver också att Altman och Brockman lämnar sina poster, skriver Financial Times.