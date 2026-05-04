Det är ingen god stämning mellan Elon Musk och OpenAI-ledningen under den pågående rättegången. Det avslöjar ett nytt sms.
Musks hot till OpenAI: "Ska göra er mest hatade i USA"
Konflikten mellan Elon Musk och ledningen för OpenAI har trappats upp ytterligare, enligt nya domstolshandlingar.
I ett sms ska Musk ha hotat att göra vd:n Sam Altman och bolagets ordförande Greg Brockman till ”de mest hatade männen i USA”.
Meddelandet skickades i slutet av april, dagarna före att rättegången mellan parterna inleddes i federal domstol i Kalifornien.
Kräver att de lämnar
Musk försökte då få till en uppgörelse i sista stund. När förslaget avvisades svarade han med hotfulla formuleringar, enligt OpenAI:s jurister.
Tvisten rör OpenAI:s omvandling från en ideell organisation till ett vinstdrivande bolag.
Musk, som var med och grundade verksamheten 2015, hävdar att bolaget övergett sitt ursprungliga syfte och vill att förändringen ska ogiltigförklaras.
Han kräver också att Altman och Brockman lämnar sina poster, skriver Financial Times.
Har startat en konkurrent
OpenAI bestrider anklagelserna och menar att förändringen diskuterades redan tidigt.
Bolaget har i rätten visat interna mejl som tyder på att Musk själv varit öppen för en kommersiell struktur, där han skulle få en majoritetsandel.
När övriga grundare motsatte sig upplägget ska relationen ha försämrats.
Konflikten har också en tydlig affärsdimension. Musk driver numera det egna bolaget xAI, som konkurrerar direkt med OpenAI.
Microsoft är också inblandat
Företaget har utvecklat en egen samtalstjänst, samtidigt som OpenAI fortsätter att expandera kraftigt.
Även Microsoft, som äger en betydande andel i OpenAI, har dragits in i processen. Musk anklagar bolaget för att ha medverkat till det han beskriver som ett avsteg från OpenAI:s ursprungliga uppdrag.
Rättegången har präglats av personliga motsättningar mellan tidigare samarbetspartners. Interna anteckningar och mejl har lagts fram som visar på tidiga konflikter kring pengar, kontroll och bolagets framtida inriktning.
Utfallet kan få stora konsekvenser. OpenAI uppges överväga en börsintroduktion med mycket hög värdering. En rättslig framgång för Musk skulle kunna stoppa eller fördröja dessa planer.
