"Världen är i fara" – nu lämnar säkerhetschefen Anthropic

I sitt avskedsbrev, som delades på X, skriver Mrinank Sharma att han lämnar företaget på grund av oro över AI, biovapen och världsläget i stort.

Han meddelar att han istället ska studera poesi och flytta tillbaka till Storbritannien för att ”bli osynlig”, enligt BBC.

Sharma ledde ett team på Anthropic som forskade kring AI-säkerhet. Hans arbete omfattade bland annat att undersöka varför generativa AI-system tenderar att fjäska för användare.

Men även att bekämpa risker kopplade till AI-assisterad bioterrorism samt forskning om hur AI-assistenter kan göra oss mindre mänskliga.

Varnar för att världen är i fara

Trots att han trivdes på företaget var det tydligt att ”tiden har kommit att gå vidare”. Det skriver Sharma i sitt avskedsbrev.

”Världen är i fara. Och inte bara från AI eller biovapen, utan från en hel serie sammankopplade kriser som utvecklas just i detta ögonblick”, skriver han.

Sharma tillägger att han upprepade gånger sett hur svårt det är att ”verkligen låta våra värderingar styra våra handlingar”, inklusive på Anthropic, som han menar ständigt möter tryck att åsidosätta det som är viktigast.