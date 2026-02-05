Techsektorn i fritt fall – är det köpläge?

En våg av panikförsäljningar har svept genom de globala aktiemarknaderna den senaste veckan, med mjukvarusektorn i epicentrum.

Enligt Bloomberg har värdet på bolagen i iShares mjukvaruindex fallit med nästan en biljon dollar på bara sju dagar. Reuters rapporterar att S&P 500:s mjukvaruindex tappat 13 procent under samma period.

Till skillnad från tidigare AI-relaterade börsfall handlar oron denna gång inte om en bubbla, utan om att artificiell intelligens nu på allvar hotar att slå ut etablerade affärsmodeller.

”I två år har vi pratat om hur AI kommer att förändra världen. Under de senaste veckorna har vi sett tecken på det i praktiken”, säger Michael O’Rourke, marknadsstrateg på Jonestrading, till Bloomberg.

Anthropic-lansering blev utlösande faktor

Den direkta utlösaren var AI-bolaget Anthropics lansering av ett nytt verktyg för juridiskt arbete. Produkten i sig ses inte som omvälvande, men efter ett år där bolagets kodningsverktyg transformerat mjukvaruutvecklingen togs lanseringen på stort allvar av marknaden.

”I dag är det juridisk tech, i morgon kan det vara försäljning, marknadsföring eller finans”, skriver KeyBanc-analytikern Jackson Ader, enligt Bloomberg.

Anthropics vd Dario Amodei. (Foto: Don Feria/AP/TT)

Fallet har drabbat några av börsens mest framträdande bolag.

Intuit, ServiceNow, Salesforce och Oracle har alla sett kraftiga nedgångar. Microsoft är den sämst presterande aktien bland de så kallade ”Magnificent Seven” i år, ned över 12 procent.

