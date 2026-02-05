Techsektorn i fritt fall – är det köpläge?

05 feb. 2026

Det ser mörkt ut för mjukvarubolagens aktier just nu. (Foto: AlphaTradeZone / Pexels)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

Hundratals miljarder dollar har raderats från mjukvarubolagens börsvärden på bara några dagar, i vad analytiker kallar ”Software-mageddon”. Men alla ser inte svart på läget, vissa menar att raset skapar köplägen.

En våg av panikförsäljningar har svept genom de globala aktiemarknaderna den senaste veckan, med mjukvarusektorn i epicentrum.

Enligt Bloomberg har värdet på bolagen i iShares mjukvaruindex fallit med nästan en biljon dollar på bara sju dagar. Reuters rapporterar att S&P 500:s mjukvaruindex tappat 13 procent under samma period.

Till skillnad från tidigare AI-relaterade börsfall handlar oron denna gång inte om en bubbla, utan om att artificiell intelligens nu på allvar hotar att slå ut etablerade affärsmodeller.

”I två år har vi pratat om hur AI kommer att förändra världen. Under de senaste veckorna har vi sett tecken på det i praktiken”, säger Michael O’Rourke, marknadsstrateg på Jonestrading, till Bloomberg.

Anthropic-lansering blev utlösande faktor

Den direkta utlösaren var AI-bolaget Anthropics lansering av ett nytt verktyg för juridiskt arbete. Produkten i sig ses inte som omvälvande, men efter ett år där bolagets kodningsverktyg transformerat mjukvaruutvecklingen togs lanseringen på stort allvar av marknaden.

”I dag är det juridisk tech, i morgon kan det vara försäljning, marknadsföring eller finans”, skriver KeyBanc-analytikern Jackson Ader, enligt Bloomberg.

ChatGPT
Anthropics vd Dario Amodei. (Foto: Don Feria/AP/TT)

Fallet har drabbat några av börsens mest framträdande bolag.

Intuit, ServiceNow, Salesforce och Oracle har alla sett kraftiga nedgångar. Microsoft är den sämst presterande aktien bland de så kallade ”Magnificent Seven” i år, ned över 12 procent.

”En rea för techaktier”

Men mitt i paniken höjs också röster som menar att marknaden överreagerar.

Wedbush-analytikern Dan Ives, känd som en av Wall Streets mest optimistiska röster kring AI, kallar nedgången för en rea och uppmanar investerare att köpa, rapporterar Business Insider.

”Marknaden prisar in ett dommedagsscenario för mjukvarubolag, vilket vi anser är extremt överdrivet”, skriver Ives i ett analysbrev.

Han pekar på att många företagskunder inte kommer vara villiga att riskera sin data genom snabba AI-implementeringar, vilket ger etablerade mjukvarubolag tid att anpassa sig.

Ives rekommenderar köp i Microsoft, Palantir, Snowflake, Salesforce och CrowdStrike, alla aktier som fallit kraftigt den senaste veckan.

Global spridning

Oron har också spridit sig globalt.

I Europa har London Stock Exchange Group fallit kraftigt, medan asiatiska marknader tyngts av nedgångar i Samsung och SoftBank efter att chipbolaget Arm sänkt sin försäljningsprognos.

Mer än 17,7 miljarder dollar i lån till amerikanska techbolag handlas nu på stressade nivåer.

Walter Todd, investeringschef på Greenwood Capital, säger till Reuters att hans firma gjort mindre köp i ServiceNow och Microsoft de senaste dagarna.

”Jag tror inte att denna totala ersättning av befintlig mjukvaruinfrastruktur med AI-lösningar är realistisk”, säger Todd.

Samtidigt varnar andra för att det kan vara för tidigt att ropa faran över.

”Försäljningar föder fler försäljningar”, säger Rene Reyna på Invesco till Reuters.

”Är det överdrivet? Det kan vi inte säga ännu”.

AIAnthropicBörsenMjukvara
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

