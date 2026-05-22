Tiotusentals får gå från olika techbolag i USA. Men det handlar inte om att branschen går dåligt. Tvärtom.
Techbolagen säger upp folk i drivor – på grund av AI
Flera stora teknikbolag säger nu upp drivor med folk – och kopplar ihop det med satsningar på artificiell intelligens.
När investeringarna i AI ökar beskriver bolagsledningarna omställningen som nödvändig för att kunna konkurrera i nästa fas av teknikindustrin.
Meta meddelade denna vecka att omkring 8 000 tjänster försvinner globalt.
Talar i samma termer
Beskedet kommer samtidigt som bolaget fortsätter att lägga stora resurser på utvecklingen av AI-produkter och infrastruktur.
I intern kommunikation till anställda framhöll vd Mark Zuckerberg att AI väntas bli avgörande för framtidens teknikmarknad och att företag som ligger längst fram riskerar att dra ifrån konkurrenterna.
Liknande formuleringar har använts av andra teknikchefer under våren, skriver Yahoo Finance.
Cisco planerar att skära ned omkring 4 000 tjänster och har beskrivit förändringarna som ett sätt att flytta investeringar till områden med högre efterfrågan och större långsiktig tillväxt kopplad till AI.
Har aviserat 700 tjänster
Även moln- och cybersäkerhetsbolaget Cloudflare har presenterat omfattande personalneddragningar. Omkring 1 100 anställda påverkas.
Företagsledningen beskriver beslutet som en omställning av hur verksamheten ska fungera i en tid där så kallad agentisk AI väntas förändra både arbetsflöden och affärsmodeller.
Kryptobörsen Coinbase är ytterligare ett exempel. Bolaget har aviserat att cirka 700 tjänster försvinner. Ledningen hänvisar både till marknadsläget och till hur AI förändrar arbetslivet.
Företaget uppger att tekniken ska integreras bredare i verksamheten och påverka hur medarbetare arbetar i praktiken.
Tjänsterna flyttas
Utvecklingen sker samtidigt som tekniksektorn står för en stor del av årets varslade tjänster globalt.
Enligt siffror från omställningsföretaget Challenger, Gray & Christmas har teknikindustrin fram till april annonserat mer än 85 000 planerade nedskärningar, av totalt drygt 300 000 i alla branscher.
Trots att den generella arbetsmarknaden fortsatt är relativt stabil har AI blivit ett återkommande tema i kommunikationen kring neddragningarna.
Analytiker pekar på att bolagen inte nödvändigtvis ersätter specifika roller direkt med AI, men att investeringar och resurser i allt högre grad flyttas från traditionella tjänster till ny teknik och automatisering.