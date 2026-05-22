Techbolagen säger upp folk i drivor – på grund av AI

Flera stora teknikbolag säger nu upp drivor med folk – och kopplar ihop det med satsningar på artificiell intelligens.

När investeringarna i AI ökar beskriver bolagsledningarna omställningen som nödvändig för att kunna konkurrera i nästa fas av teknikindustrin.

Meta meddelade denna vecka att omkring 8 000 tjänster försvinner globalt.

Talar i samma termer

Beskedet kommer samtidigt som bolaget fortsätter att lägga stora resurser på utvecklingen av AI-produkter och infrastruktur.

I intern kommunikation till anställda framhöll vd Mark Zuckerberg att AI väntas bli avgörande för framtidens teknikmarknad och att företag som ligger längst fram riskerar att dra ifrån konkurrenterna.

Liknande formuleringar har använts av andra teknikchefer under våren, skriver Yahoo Finance.

Cisco planerar att skära ned omkring 4 000 tjänster och har beskrivit förändringarna som ett sätt att flytta investeringar till områden med högre efterfrågan och större långsiktig tillväxt kopplad till AI.