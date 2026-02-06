Anthropic har lanserat en provokativ annonskampanj inför Super Bowl som riktar direkt kritik mot OpenAI:s planer på att införa reklam i ChatGPT. Det har retat up OpenAI:s vd Sam Altman.
Anthropic hånar OpenAI:s reklam – med egen reklam
Konkurrensen inom artificiell intelligens har tagit en personlig vändning.
I veckan hamnade OpenAI och Anthropic, två av de största namnen inom AI, i en högprofilerad offentlig fejd efter att Anthropic lanserat en satirisk annonskampanj inför Super Bowl, rapporterar Android Headlines.
Konflikten började när Anthropic bestämde sig för att öppet attackera sin rival.
Anthropics Super Bowl-kampanj har den enkla men provokativa slagorden ”Ads are coming to AI, but not to Claude” (annonser kommer till AI, men inte till Claude), bara veckor efter att OpenAI meddelat planer på att testa reklam i gratisversionen av ChatGPT, enligt Business Insider.
Anthropic: Kodare presterar sämre när de använt AI
Vissa kan få det låta som att man är en bakåtsträvande idiot om man inte tar hjälp av generativ AI i alla delar av sitt arbete.
Satiriska reklamfilmer väcker starka reaktioner
Anthropics reklamfilmer använder humor för att visa en framtid där AI-assistenter avbryter privata stunder med säljpitchar.
I en av filmerna frågar en användare om råd för hur man ska prata med sin familj, och får plötsligt ett förslag på en dejtingsajt för äldre kvinnor. En annan visar en ung man som söker träningsråd, men istället erbjuds skoinlägg som ökar längden.
OpenAI:s vd Sam Altman, uppskattade inte satiren särskilt mycket. I ett 420 ord långt inlägg på X kallade han reklamfilmerna för ”klart oärliga” och ”vilseledande”, och anklagade till och med företaget för att använda ”dubbeltänk”, enligt BBC.
Altman hävdade att OpenAI aldrig skulle implementera annonser på ett så påträngande sätt.
Anklagas för hyckleri på sociala medier
Men kommentatorer på sociala medier har vänt anklagelsen mot Altman själv. Vissa har jämfört hans inlägg med ”den digitala motsvarigheten till ett barn som får ett utbrott”.
”Det verkar som att en nerv verkligen träffades”, sa en person, medan en annan kallade hans inlägg ”hycklande”.
”Anledningen till att Anthropics satiriska annonser blev virala är just för att det allmänna förtroendet för dig och OpenAI redan har nått botten de senaste månaderna”, lyder en framträdande kommentar, enligt BBC.
Nikita Bier, produktchef på X, erbjöd Altman ett enkelt råd: ”Svara aldrig på lekfull humor med en uppsats”.
Olika affärsmodeller i fokus
Bortom ordväxlingen återspeglar tvisten skillnaderna i hur företagen planerar att överleva.
OpenAI ramar in sitt steg mot reklam som ett sätt att demokratisera teknologin.
Altman påpekade att ChatGPT används av miljontals gratisanvändare och att annonser är nödvändiga för att hålla tjänsten tillgänglig för dem som inte har råd med en månadsprenumeration.
Anthropic positionerar sig samtidigt som det ”rena” alternativet. Företaget hävdar att inkludering av annonser i djupa, meningsfulla samtal med en AI-assistent är oförenligt med att bygga ett hjälpsamt och pålitligt verktyg, rapporterar Business Insider.
Kostsam marknadssatsning
Trots den humoristiska tonen visar det faktum att Anthropic visar reklamfilmerna under Super Bowl, det dyraste och mest högprofilerade marknadsföringstillfället i USA, att företaget inte egentligen ser sin rivalitet med OpenAI som ett skämt.
Experter säger att en 30-sekunders reklam under evenemanget kan kosta upp till 8 miljoner dollar.
Det är alltså reklam på största tänkbara plats och något av den dyraste också. Men det är ändå bara småpengar när man betänker de många hundratals miljarder som AI-företag investerar i teknologin just nu.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
