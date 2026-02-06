Anthropic hånar OpenAI:s reklam – med egen reklam

Konkurrensen inom artificiell intelligens har tagit en personlig vändning.

I veckan hamnade OpenAI och Anthropic, två av de största namnen inom AI, i en högprofilerad offentlig fejd efter att Anthropic lanserat en satirisk annonskampanj inför Super Bowl, rapporterar Android Headlines.

Konflikten började när Anthropic bestämde sig för att öppet attackera sin rival.

Anthropics Super Bowl-kampanj har den enkla men provokativa slagorden ”Ads are coming to AI, but not to Claude” (annonser kommer till AI, men inte till Claude), bara veckor efter att OpenAI meddelat planer på att testa reklam i gratisversionen av ChatGPT, enligt Business Insider.

Satiriska reklamfilmer väcker starka reaktioner

Anthropics reklamfilmer använder humor för att visa en framtid där AI-assistenter avbryter privata stunder med säljpitchar.

ChatGPT använder sig av annonser, vilket får kritik av konkurrenterna. (Foto: Peter Morgan/AP/TT)

I en av filmerna frågar en användare om råd för hur man ska prata med sin familj, och får plötsligt ett förslag på en dejtingsajt för äldre kvinnor. En annan visar en ung man som söker träningsråd, men istället erbjuds skoinlägg som ökar längden.

OpenAI:s vd Sam Altman, uppskattade inte satiren särskilt mycket. I ett 420 ord långt inlägg på X kallade han reklamfilmerna för ”klart oärliga” och ”vilseledande”, och anklagade till och med företaget för att använda ”dubbeltänk”, enligt BBC.

Altman hävdade att OpenAI aldrig skulle implementera annonser på ett så påträngande sätt.