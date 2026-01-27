Tyst kris på arbetsplatserna: Knäcker självförtroendet

Svenska medarbetare står stadigt i nuet, men tittar tveksamt framåt. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup, där 89 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig säkra på att de har rätt kompetens för sitt nuvarande arbete.

Samtidigt har teknik-självförtroendet fallit kraftigt det senaste året – med 30 procentenheter.

Bakgrunden är enkel: AI har på kort tid blivit vardag på många arbetsplatser. Verktyg införs, processer förändras och tempot ökar. Men människan hänger inte alltid med.

Och det är här sprickan uppstår – mellan teknikens möjligheter och medarbetarnas känsla av kontroll.

Äldre tappar mest mark

Det är inte oväntat att tappet är störst bland äldre medarbetare. I åldersgruppen 61 till 79 år har teknik-självförtroendet minskat med 54 procentenheter. Bland 45 till 60-åringar är tappet 35 procentenheter.

Det är generationer som byggt karriärer på erfarenhet, inte uppdateringar varannan vecka.

Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan chefer och medarbetare. Ledare upplever sig betydligt tryggare i mötet med ny teknik, vilket riskerar att förstärka klyftan på arbetsplatsen.

När chefen pratar om AI som något självklart, medan medarbetaren känner sig osäker, uppstår lätt tyst stress.