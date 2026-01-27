27 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Realtid.se
IT & tech

Tyst kris på arbetsplatserna: Knäcker självförtroendet

Tekniken går snabbt framåt, medan många medarbetare känner att de står still. (Foto: Canva)
Tekniken går snabbt framåt, medan många medarbetare känner att de står still. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Allt fler känner sig trygga i sitt jobb – men något nytt på arbetsplatsen får självsäkerheten att vackla. Skillnaderna växer tyst.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Svenska medarbetare står stadigt i nuet, men tittar tveksamt framåt. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup, där 89 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig säkra på att de har rätt kompetens för sitt nuvarande arbete.

Samtidigt har teknik-självförtroendet fallit kraftigt det senaste året – med 30 procentenheter.

Bakgrunden är enkel: AI har på kort tid blivit vardag på många arbetsplatser. Verktyg införs, processer förändras och tempot ökar. Men människan hänger inte alltid med.

Och det är här sprickan uppstår – mellan teknikens möjligheter och medarbetarnas känsla av kontroll.

Musk avslöjar superdator: ”Det här är ingen lek”

Tesla har startat om ett projekt som länge legat i skymundan. Nu pekar små detaljer på att något större är på väg.

Äldre tappar mest mark

Det är inte oväntat att tappet är störst bland äldre medarbetare. I åldersgruppen 61 till 79 år har teknik-självförtroendet minskat med 54 procentenheter. Bland 45 till 60-åringar är tappet 35 procentenheter.

Det är generationer som byggt karriärer på erfarenhet, inte uppdateringar varannan vecka.

ANNONS

Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan chefer och medarbetare. Ledare upplever sig betydligt tryggare i mötet med ny teknik, vilket riskerar att förstärka klyftan på arbetsplatsen.

När chefen pratar om AI som något självklart, medan medarbetaren känner sig osäker, uppstår lätt tyst stress.

Det började med en inbjudan – sedan var hela kontoret exponerat

Det börjar med ett oskyldigt mejl, men kan sluta med att hela företaget öppnar dörren för bedragare och digitalt kaos.
ANNONS

Utbildning lyser med sin frånvaro

Trots den snabba utvecklingen har stödet till medarbetarna stått still. Över hälften, 55 procent, har inte gått någon utbildning de senaste sex månaderna. 62 procent har inte heller haft någon mentor.

Det är siffror som inte rör på sig, trots att tekniken gör det.

Här finns ett tydligt mönster: AI införs som ett verktyg, men utan att tillräckligt mycket tid läggs på att göra människor trygga i hur det ska användas. Resultatet blir osäkerhet, inte effektivitet.

Resultat: så trygg är du i jobbet

ANNONS

Hur säker är du på att du har de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att utföra det jobb du har nu?

SvarsalternativAndel
Mycket säker46 procent
Ganska säker43 procent
Varken eller4 procent
Inte så säker7 procent
Inte alls säker0 procent

Tryggheten i det dagliga arbetet är alltså hög. Problemet ligger inte i vad medarbetarna gör i dag, utan i vad de tror krävs i morgon.

AI skapar osäkerhet

Hur trygg är du med att använda AI och ny teknik i arbetet?

SvarsalternativAndelFörändring
Mycket trygg8 procentminskat 16 procentenheter
Ganska trygg43 procentminskat 14 procentenheter
Varken eller9 procent
Inte så trygg27 procentökat 16 procentenheter
Inte alls trygg12 procentökat 10 procentenheter

Kurvorna pekar tydligt åt fel håll. Fler känner sig osäkra, färre trygga. Det är ett ovanligt kvitto i en tid när tekniken sägs göra oss starkare.

Chefer och medarbetare lever i olika världar

ANNONS

CheferMedarbetare
Mycket eller ganska trygg68 procent42 procent
Varken eller7 procent10 procent
Inte så eller inte alls trygg25 procent48 procent

Skillnaden är tydlig: nästan varannan medarbetare känner sig otrygg med AI, medan cheferna i högre grad upplever kontroll. Här finns en ledarskapsfråga som inte går att lösa med fler licenser eller snabbare datorer.

Ledarskap före teknik

Budskapet från ManpowerGroup är tydligt. Det här är inte i första hand ett teknikproblem, utan ett ledarskapsuppdrag.

När förändringen går snabbt behövs tydlig riktning, utbildning och en kultur där det är tillåtet att inte kunna allt från början.

AI-experten: ”Vi kastar bort hundratals miljarder”

Han byggde grunden för dagens AI – men menar att industrin nu stirrar sig blind på fel lösning och riskerar att köra fast.

Missa inte:

Bondikonen Ursula Andress anklagar förvaltare för grov förskingring. News 55

ANNONS

Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech. Realtid

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArbetsplatsArtificiell intelligens
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS