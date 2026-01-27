Allt fler känner sig trygga i sitt jobb – men något nytt på arbetsplatsen får självsäkerheten att vackla. Skillnaderna växer tyst.
Tyst kris på arbetsplatserna: Knäcker självförtroendet
Svenska medarbetare står stadigt i nuet, men tittar tveksamt framåt. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup, där 89 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig säkra på att de har rätt kompetens för sitt nuvarande arbete.
Samtidigt har teknik-självförtroendet fallit kraftigt det senaste året – med 30 procentenheter.
Bakgrunden är enkel: AI har på kort tid blivit vardag på många arbetsplatser. Verktyg införs, processer förändras och tempot ökar. Men människan hänger inte alltid med.
Och det är här sprickan uppstår – mellan teknikens möjligheter och medarbetarnas känsla av kontroll.
Äldre tappar mest mark
Det är inte oväntat att tappet är störst bland äldre medarbetare. I åldersgruppen 61 till 79 år har teknik-självförtroendet minskat med 54 procentenheter. Bland 45 till 60-åringar är tappet 35 procentenheter.
Det är generationer som byggt karriärer på erfarenhet, inte uppdateringar varannan vecka.
Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan chefer och medarbetare. Ledare upplever sig betydligt tryggare i mötet med ny teknik, vilket riskerar att förstärka klyftan på arbetsplatsen.
När chefen pratar om AI som något självklart, medan medarbetaren känner sig osäker, uppstår lätt tyst stress.
Utbildning lyser med sin frånvaro
Trots den snabba utvecklingen har stödet till medarbetarna stått still. Över hälften, 55 procent, har inte gått någon utbildning de senaste sex månaderna. 62 procent har inte heller haft någon mentor.
Det är siffror som inte rör på sig, trots att tekniken gör det.
Här finns ett tydligt mönster: AI införs som ett verktyg, men utan att tillräckligt mycket tid läggs på att göra människor trygga i hur det ska användas. Resultatet blir osäkerhet, inte effektivitet.
Resultat: så trygg är du i jobbet
Hur säker är du på att du har de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att utföra det jobb du har nu?
|Svarsalternativ
|Andel
|Mycket säker
|46 procent
|Ganska säker
|43 procent
|Varken eller
|4 procent
|Inte så säker
|7 procent
|Inte alls säker
|0 procent
Tryggheten i det dagliga arbetet är alltså hög. Problemet ligger inte i vad medarbetarna gör i dag, utan i vad de tror krävs i morgon.
AI skapar osäkerhet
Hur trygg är du med att använda AI och ny teknik i arbetet?
|Svarsalternativ
|Andel
|Förändring
|Mycket trygg
|8 procent
|minskat 16 procentenheter
|Ganska trygg
|43 procent
|minskat 14 procentenheter
|Varken eller
|9 procent
|–
|Inte så trygg
|27 procent
|ökat 16 procentenheter
|Inte alls trygg
|12 procent
|ökat 10 procentenheter
Kurvorna pekar tydligt åt fel håll. Fler känner sig osäkra, färre trygga. Det är ett ovanligt kvitto i en tid när tekniken sägs göra oss starkare.
Chefer och medarbetare lever i olika världar
|Chefer
|Medarbetare
|Mycket eller ganska trygg
|68 procent
|42 procent
|Varken eller
|7 procent
|10 procent
|Inte så eller inte alls trygg
|25 procent
|48 procent
Skillnaden är tydlig: nästan varannan medarbetare känner sig otrygg med AI, medan cheferna i högre grad upplever kontroll. Här finns en ledarskapsfråga som inte går att lösa med fler licenser eller snabbare datorer.
Ledarskap före teknik
Budskapet från ManpowerGroup är tydligt. Det här är inte i första hand ett teknikproblem, utan ett ledarskapsuppdrag.
När förändringen går snabbt behövs tydlig riktning, utbildning och en kultur där det är tillåtet att inte kunna allt från början.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
