En knapptryckning i sommarvärmen blev startskottet på en kedja av händelser som fick USA:s cyberförsvar att hålla andan.
Trumps cyberchef matade ChatGPT med känsliga dokument
Det började som en rutinmässig arbetsdag. En dator. Ett AI-verktyg. Och en tillfällig myndighetschef med lite bråttom. Men bakom den stillsamma ytan växte ett drama som skulle skaka hjärtat av USA:s digitala försvar.
Madhu Gottumukkala, tillförordnad chef för den myndighet som ska skydda nationens nätverk från främmande makter, laddade upp känsliga dokument i en öppen version av ChatGPT, rapporterar Politico.
Filerna var märkta ”for official use only” – inte hemliga, men långt ifrån avsedda för världen.
Det tog inte lång tid innan systemen skrek.
Larm som inte gick att tysta
I början av augusti slog CISA:s egna sensorer larm. Inte en gång, utan flera. Automatiska varningar blinkade hos dem som ansvarar för att just sådant här inte ska hända.
Ironin var brutal: USA:s cyberförsvar hade upptäckt ett intrång – från sin egen chef.
Dokumenten handlade om kontrakt och interna processer. Informationen var känslig, men tillräckligt oskyddad för att kunna bli ett problem i fel händer.
När material väl hamnar i en öppen AI-tjänst lämnar det myndighetens skyddade miljö. Där kan det i praktiken bli en del av ett globalt ekosystem med hundratals miljoner användare.
Krisrum och tystnad
Högsta ledningen på departementsnivå kallades in. Jurister, IT-chefer och säkerhetsansvariga samlades för att göra skadebedömningar. Vad hade läckt? Vad kunde utnyttjas?
Och framför allt: vem bar ansvaret?
Officiellt tonades händelsen ner. Gottumukkala hade fått tillstånd, hette det. Användningen var begränsad, sades det.
Men bakom kulisserna växte irritationen. Andra anställda hade inte fått använda verktyget alls. Ändå var det chefen själv som bröt mot de oskrivna reglerna.
Ett redan skadat förtroende
Händelsen blev droppen i ett redan oroligt hav. Gottumukkalas tid på posten har kantats av konflikter, interna strider och ifrågasatta beslut. Förtroendet inom myndigheten var redan skört – nu började det krackelera på allvar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
