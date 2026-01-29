Trumps cyberchef matade ChatGPT med känsliga dokument

Det började som en rutinmässig arbetsdag. En dator. Ett AI-verktyg. Och en tillfällig myndighetschef med lite bråttom. Men bakom den stillsamma ytan växte ett drama som skulle skaka hjärtat av USA:s digitala försvar.

Madhu Gottumukkala, tillförordnad chef för den myndighet som ska skydda nationens nätverk från främmande makter, laddade upp känsliga dokument i en öppen version av ChatGPT, rapporterar Politico.

Filerna var märkta ”for official use only” – inte hemliga, men långt ifrån avsedda för världen.

Det tog inte lång tid innan systemen skrek.

Larm som inte gick att tysta

I början av augusti slog CISA:s egna sensorer larm. Inte en gång, utan flera. Automatiska varningar blinkade hos dem som ansvarar för att just sådant här inte ska hända.

Ironin var brutal: USA:s cyberförsvar hade upptäckt ett intrång – från sin egen chef.

Dokumenten handlade om kontrakt och interna processer. Informationen var känslig, men tillräckligt oskyddad för att kunna bli ett problem i fel händer.

När material väl hamnar i en öppen AI-tjänst lämnar det myndighetens skyddade miljö. Där kan det i praktiken bli en del av ett globalt ekosystem med hundratals miljoner användare.