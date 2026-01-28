Investerare tror inte längre på dollarn som en säker hamn. Det oroar inte Donald Trump det minsta.
Trump om dollarns ras: "Det är jättebra"
Dollarn har under den senaste tiden gått rejäl kräftgång.
Men USA:s president Donald Trump tonar ned oron över dollarns kraftiga försvagning och beskriver utvecklingen som positiv.
Uttalandet har bidragit till ytterligare press på den amerikanska valutan, som nu handlas på sin lägsta nivå sedan början av 2022, skriver Dagens PS med hänvisning till Bloomberg.
Dollarn tappade efter uttalandet
När Trump besökte Iowa fick han frågan om den fallande dollarn och menade att det inte var något som oroade honom.
”Nej, det är jättebra”, svarade han, enligt Bloomberg.
Efter kommentarer från Trump under ett besök i Iowa föll Bloomberg Dollar Spot Index med över en procent.
Dollarn tappade brett mot samtliga större valutor innan rörelsen mattades av något under den asiatiska handeln.
Skapat oro
Enligt marknadsbedömare tolkades presidentens uttalande som en signal om att Vita huset accepterar, eller till och med uppmuntrar, en svagare valuta.
Dollarns nedgång sker mot bakgrund av en längre period av osäkerhet kring USA:s ekonomiska och politiska kurs.
Trumps återkommande tullhot, snabba omsvängningar i handelspolitiken och attacker mot Federal Reserve har skapat oro bland investerare och bidragit till minskat förtroende för amerikanska tillgångar.
Ser fördelar med svagare dollar
Samtidigt har skattesänkningar och ökade budgetunderskott förstärkt bilden av växande obalanser i ekonomin.
Flera bedömare menar att delar av Trumps administration ser fördelar med en svagare dollar, eftersom det kan stärka USA:s exportkonkurrenskraft.
Samtidigt varnas det för riskerna om försvagningen blir okontrollerad.
En lägre valutakurs kan på kort sikt gynna industrin, men på längre sikt hota dollarns roll som global reservvaluta och minska inflödet av utländskt kapital.
Vill hellre ha guld
Normalt sett skulle stigande statsobligationsräntor och förväntningar om färre räntesänkningar från Federal Reserve ge stöd åt dollarn. Den här gången har sambandet brutits.
Trump har i stället argumenterat för att räntorna är för höga, vilket ytterligare bidragit till valutapressen.
Som följd söker sig investerare till alternativa tillgångar som guld, som nått nya rekordnivåer, samt till fonder med exponering mot andra valutor.
Enligt Bloomberg har dollarn tappat nära tio procent sedan Trump inledde sin andra mandatperiod.
