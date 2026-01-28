Trump om dollarns ras: "Det är jättebra"

Dollarn har under den senaste tiden gått rejäl kräftgång.

Men USA:s president Donald Trump tonar ned oron över dollarns kraftiga försvagning och beskriver utvecklingen som positiv.

Uttalandet har bidragit till ytterligare press på den amerikanska valutan, som nu handlas på sin lägsta nivå sedan början av 2022, skriver Dagens PS med hänvisning till Bloomberg.

Dollarn tappade efter uttalandet

När Trump besökte Iowa fick han frågan om den fallande dollarn och menade att det inte var något som oroade honom.

”Nej, det är jättebra”, svarade han, enligt Bloomberg.

Efter kommentarer från Trump under ett besök i Iowa föll Bloomberg Dollar Spot Index med över en procent.

Dollarn tappade brett mot samtliga större valutor innan rörelsen mattades av något under den asiatiska handeln.