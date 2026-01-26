Rättsstaten vacklar: Växande risk för investerare

EU som motkraft – men inte ensam

ANNONS

I en allt mer fragmenterad värld kan EU framstå som en stabil motpol. Unionen bygger i grunden på gemensamma regelverk och rättsliga principer – något som fortfarande lockar kapital.

”EU kan fungera som en bromskloss i den här utvecklingen. Men man kan inte stå ensam. För att det ska fungera krävs bred respekt för rättsstaten”, säger Lundkvist.

Samtidigt kan just stabiliteten bli en konkurrensfördel när kapital söker sig bort från mer oförutsägbara marknader.

Rättsstaten i Sverige intakt

Sverige placerar sig fortsatt högt i internationella rättsstatsindex, vilket gynnar både inhemska och utländska investeringar. Men det finns ingen garanti för framtiden.

”Bara för att det ser bra ut i dag får vi inte luta oss tillbaka. Det är ofta när man tar rättsstaten för given som den är som mest sårbar”, säger han.

Läs även:

USA-bilden i fritt fall: ”En grundpelare har försvunnit”

Handel som EU:s främsta verktyg

ANNONS

Ett av EU:s viktigaste verktyg för att försvara rättsstatens principer är handeln. I nya frihandelsavtal inkluderas allt oftare krav på mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

”EU slåss i praktiken med plånboken. Vill man handla med EU måste man också respektera rättsstatens principer”, säger Lundkvist.

Men frågan kvarstår: vad är avtalen värda om motparten ändå inte följer dem?

”Det här är en dragkamp mellan olika strömningar. Än så länge är det för tidigt att säga vem som vinner.”