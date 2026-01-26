26 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Realtid.se
Juridik

Rättsstaten vacklar: Växande risk för investerare

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Rättsstatens principer urholkas i allt fler länder. För företag och investerare innebär det ökande osäkerhet och i förlängningen en systemrisk för global handel.

Det menar Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid. Under lång tid har rättsstaten fungerat som ett slags osynlig garant för marknadsekonomin.

Avtal har gällt, spelregler har varit förutsägbara och investeringar har kunnat planeras över decennier. Men den ordningen är inte längre självklar.

”Det här är egentligen det sämsta företag kan tänka sig. När rättsprinciper urholkas ökar osäkerheten dramatiskt”, säger Edvard Lundkvist.

Enligt World Justice Projects senaste rapport tappar rättsstaten mark globalt, i både etablerade demokratier och tillväxtländer. Konsekvenserna är större än vad många inser.

En tyst systemrisk

När rättssäkerheten försvagas påverkas inte bara juridiken, utan hela investeringsklimatet. Företag får svårare att lita på att avtal gäller över tid, vilket slår direkt mot långsiktiga satsningar.

”Rättsstaten är grunden för hållbara investeringar. Och då menar jag hållbarhet i bred bemärkelse: vad som faktiskt håller över tid”, säger han.

EU som motkraft – men inte ensam

I en allt mer fragmenterad värld kan EU framstå som en stabil motpol. Unionen bygger i grunden på gemensamma regelverk och rättsliga principer – något som fortfarande lockar kapital.

”EU kan fungera som en bromskloss i den här utvecklingen. Men man kan inte stå ensam. För att det ska fungera krävs bred respekt för rättsstaten”, säger Lundkvist.

Samtidigt kan just stabiliteten bli en konkurrensfördel när kapital söker sig bort från mer oförutsägbara marknader.

Rättsstaten i Sverige intakt

Sverige placerar sig fortsatt högt i internationella rättsstatsindex, vilket gynnar både inhemska och utländska investeringar. Men det finns ingen garanti för framtiden.

”Bara för att det ser bra ut i dag får vi inte luta oss tillbaka. Det är ofta när man tar rättsstaten för given som den är som mest sårbar”, säger han.

Handel som EU:s främsta verktyg

Ett av EU:s viktigaste verktyg för att försvara rättsstatens principer är handeln. I nya frihandelsavtal inkluderas allt oftare krav på mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

”EU slåss i praktiken med plånboken. Vill man handla med EU måste man också respektera rättsstatens principer”, säger Lundkvist.

Men frågan kvarstår: vad är avtalen värda om motparten ändå inte följer dem?

”Det här är en dragkamp mellan olika strömningar. Än så länge är det för tidigt att säga vem som vinner.”

EUIntervjuSveriges rättsystem
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

