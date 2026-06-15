Svallvågorna av USA:s beslut att stoppa Anthropics modeller för utlänningar går höga. Både techbranschen och politiska allierade ska ha tagits på sängen av beslutet.
Trumps stopp av Anthropic chockar hela branschen
USA:s tekniska dominans inom artificiell intelligens har blivit en säkerhetspolitisk fråga.
Nu har Donald Trumps administration tagit ett kontroversiellt steg som skakat både AI-branschen och flera av landets närmaste allierade.
I slutet av förra veckan beordrades AI-bolaget Anthropic att hindra alla personer utan amerikanskt medborgarskap från att använda företagets mest avancerade modeller, Fable 5 och Mythos 5.
Ströp tillgången
Beslutet uppges ha motiverats med nationell säkerhet, men någon närmare förklaring har inte offentliggjorts.
Som svar valde Anthropic att helt stänga ned tillgången till modellerna.
Åtgärden innebär att inte bara utländska kunder utan även utländska anställda på Anthropic förlorar åtkomsten.
Länder inom underrättelsealliansen Five Eyes – Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland – omfattas också av restriktionerna.
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Vita huset: Tog för lång tid
Beslutet markerar en dramatisk förändring i synen på avancerad AI, menar The Economist.
I takt med att modellerna blivit allt kraftfullare har de också fått en växande betydelse för försvar, cybersäkerhet och underrättelseverksamhet.
Bakgrunden tycks vara en konflikt mellan Anthropic och Trumpadministrationen.
Enligt uppgifter ska Amazon, som är en stor investerare i bolaget, ha uppmärksammat myndigheterna på säkerhetsbrister som gjorde det möjligt att kringgå vissa skyddsmekanismer i Fable 5.
Vita huset hävdar att Anthropic inte agerade tillräckligt snabbt för att åtgärda problemen.
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Håller inte med
Anthropic bestrider bilden och menar att de identifierade sårbarheterna var begränsade och redan kända sedan tidigare.
Företaget uppger också att myndigheterna inte tidigare hade framfört några nationella säkerhetsinvändningar under testfasen.
Samtidigt växer oron bland amerikanska allierade. Flera regeringar, banker och företag hade under lång tid arbetat för att integrera Anthropics modeller i sina verksamheter.
Betraktas som oberäkneligt
De investeringarna riskerar nu att förlora sitt värde.
Kritiker varnar också för att beslutet kan få motsatt effekt. Länder som inte längre kan lita på amerikansk tillgång till den mest avancerade AI-tekniken kan i stället försöka bygga upp egna alternativ.
Trumpadministrationens agerande beskrivs av flera bedömare som både plötsligt och svårförutsägbart.
Samtidigt har presidenten under året skickat motstridiga signaler kring AI-politiken genom att både lätta på regleringar och införa nya begränsningar.
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