Trumps stopp av Anthropic chockar hela branschen

USA:s tekniska dominans inom artificiell intelligens har blivit en säkerhetspolitisk fråga.

Nu har Donald Trumps administration tagit ett kontroversiellt steg som skakat både AI-branschen och flera av landets närmaste allierade.

I slutet av förra veckan beordrades AI-bolaget Anthropic att hindra alla personer utan amerikanskt medborgarskap från att använda företagets mest avancerade modeller, Fable 5 och Mythos 5.

Ströp tillgången

Beslutet uppges ha motiverats med nationell säkerhet, men någon närmare förklaring har inte offentliggjorts.

Som svar valde Anthropic att helt stänga ned tillgången till modellerna.

Åtgärden innebär att inte bara utländska kunder utan även utländska anställda på Anthropic förlorar åtkomsten.

Länder inom underrättelsealliansen Five Eyes – Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland – omfattas också av restriktionerna.

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