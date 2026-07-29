Legora är ett av de hetaste svenska AI-företagen just nu. I sin förvärvsstrategi har man nu tagit nästa steg.
Legora fortsätter sin expansion – köper upp start-up
Det svenska AI-bolaget Legora fortsätter att expandera genom företagsförvärv.
Nu köper bolaget den brittiska rättsteknikstartupen Wexler i ett steg för att stärka sitt erbjudande till advokater som arbetar med domstolsprocesser.
Legora har gjort sig känt för AI-verktyg som hjälper jurister att söka rättspraxis, analysera dokument och ta fram utkast till avtal och andra juridiska handlingar.
AI vanligare inom juridiken
Genom förvärvet tar bolaget nu ett steg närmare själva rättssalen, skriver Business Insider.
Wexlers programvara är utvecklad för att hantera stora mängder bevismaterial i komplicerade tvister.
Systemet hjälper advokater att rekonstruera händelseförlopp utifrån tusentals dokument och gör det möjligt att spåra uppgifter tillbaka till den ursprungliga källan.
Därmed kan jurister snabbare identifiera motsägelser mellan vittnesmål, inlagor och den underliggande bevisningen.
Förvärvet speglar hur AI i allt högre grad används inom juridiken.
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Vill vara med genom hela processen
Tekniken har redan blivit ett viktigt verktyg för dokumentgranskning och juridisk research, men utvecklingen går nu mot mer avancerade lösningar som även ska stödja advokater under pågående rättsprocesser.
Legoras vd och medgrundare Max Junestrand uppger att affären stärker bolagets ambition att erbjuda AI-stöd genom hela den juridiska arbetsprocessen, från den första dokumentanalysen till arbetet i domstol.
Marknaden för AI-baserade juridiska tjänster har vuxit snabbt de senaste åren i takt med att advokatbyråer och bolagsjurister söker sätt att effektivisera tidskrävande arbetsuppgifter.
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