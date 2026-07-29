Legora fortsätter sin expansion – köper upp start-up

Det svenska AI-bolaget Legora fortsätter att expandera genom företagsförvärv.

Nu köper bolaget den brittiska rättsteknikstartupen Wexler i ett steg för att stärka sitt erbjudande till advokater som arbetar med domstolsprocesser.

Legora har gjort sig känt för AI-verktyg som hjälper jurister att söka rättspraxis, analysera dokument och ta fram utkast till avtal och andra juridiska handlingar.

AI vanligare inom juridiken

Genom förvärvet tar bolaget nu ett steg närmare själva rättssalen, skriver Business Insider.

Wexlers programvara är utvecklad för att hantera stora mängder bevismaterial i komplicerade tvister.

Systemet hjälper advokater att rekonstruera händelseförlopp utifrån tusentals dokument och gör det möjligt att spåra uppgifter tillbaka till den ursprungliga källan.

Därmed kan jurister snabbare identifiera motsägelser mellan vittnesmål, inlagor och den underliggande bevisningen.

ANNONS

Förvärvet speglar hur AI i allt högre grad används inom juridiken.

Läs mer: Kan AI lösa alzheimer-gåtan? ”Svårt att veta vad som är hajp”. Dagens PS